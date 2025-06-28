Sakarya'nın Taraklı ilçesinde devrilen traktördeki kadın hayatını kaybetti.
Taraklı- Geyve kara yolu Hacıyakup Paşalar mevkisinde seyreden Y.Y. (16) idaresindeki traktör, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan sürücünün annesi H.Y'nin (53) yaşamını yitirdiği belirlendi.
Sağlık durumu iyi olan ve kaza yerinde sinir krizi geçiren Y.Y'yi yakınları sakinleştirmeye çalıştı.
Cenaze incelemenin ardından Taraklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Taraklı'da Traktör Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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