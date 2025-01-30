Taranaki Dağı'na Tüzel Kişilik Statüsü

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Yeni Zelanda'da yerli halklardan Maoriler için kutsal kabul edilen Taranaki Dağı'na yeni yasayla bir insanın sahip olduğu tüm hak ve sorumluluklar tanınarak "tüzel kişilik statüsü" verildi.

Parlamentoda oy birliğiyle onaylanan yasayla Taranaki Dağı'nın zirvesine yerli halkın kullandığı ifadelerden "Taranaki Maunga" adının verilmesi kararlaştırıldı.

Maoriler için ata kabul edilen Taranaki'ye ayrıca, bir insanın sahip olduğu tüm hak ve sorumluluklar tanınarak "tüzel kişilik statüsü" verildi.

Öte yandan yasayla 19. yüzyılda İngilizlerin ülkeyi sömürgeleştirmesinin ardından dağın Maorilerden çalındığı kabul ediliyor.

Yasayla Taranaki, çevresindeki tepe ve toprakları ile "tüm fiziksel ve metafiziksel unsurlarla" yaşayan ve bölünmez bir bütün görülüyor.

Yeni Zelanda Kültür, Sanat ve Tarihi Miras Bakanı Paul Goldsmith, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Dağ, uzun zamandır onurlandırılan bir ata, fiziksel, kültürel ve ruhani bir besin kaynağı ve son dinlenme yeri olmuştur." dedi.

Te Pati Maori Partisi Eş Başkanı Debbie Ngarewa-Packer de yasanın parlamentodan geçmesinin ardından "Bugün Taranaki, adaletsizliğin, cehaletin ve nefretin prangalarından kurtuldu." değerlendirmesinde bulundu.

Karla kaplı sönmüş volkanik dağ olan 2 bin 518 metre yüksekliğindeki Taranaki, turizm, yürüyüş ve kar sporları için popüler noktalardan.

Yeni Zelanda'da daha önce de bir nehir ve kutsal sayılan toprak parçası için de benzer karar alınmıştı.