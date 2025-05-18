TAREM'de Mimar Sinan Motifleri Taşa İşleniyor - Son Dakika
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TAREM'de Mimar Sinan Motifleri Taşa İşleniyor

TAREM\'de Mimar Sinan Motifleri Taşa İşleniyor

Kayseri TAREM'de kursiyerler, Mimar Sinan'ın eserlerinden motifleri taşa işleyerek pratik yapıyor.

18.05.2025 11:20
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Kayseri Talas Restorasyon Eğitim Merkezi (TAREM) bünyesinde pratik eğitim alan kursiyerler ile üniversite öğrencileri, Osmanlı'nın başmimarı Mimar Sinan'ın eserlerinde kullanılan motifleri atölyede taşa işliyor.

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) işbirliğiyle Zincidere Mahallesi'ndeki Sion Yetimhanesi'nin (Köy Muallim Mektebi) yerleşkesine kurulan TAREM, taş, ahşap ve demir işlemesine ilgi duyanlar ile mimarlık ve şehir planlama bölümü öğrencilerini bir araya getiriyor.

Yaklaşık 20 öğrenci ve kursiyer, Osmanlı İmparatorluğunun birçok köşesinde eserler yapan Mimar Sinan'ın yapıtlarında yer alan motifleri ve geometrik desenleri, katalog ve arşiv taraması ile bulup, bunları atölyede taşa işlemeye başladı.

Taş ustalarının da eşliğinde taşa lale ve geometrik motifli desenler işleyen öğrencilerin eserleri yıl sonunda sergilenecek.

KAYÜ Tomarza Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Öğretim Görevlisi ve TAREM Taş Atölyesi Koordinatörü Kevser Laleli, AA muhabirine, derslerde çizim ve teorik eğitim alan öğrencilerin TAREM'de uygulama yapma fırsatı bulduklarını söyledi.

Öğrencilerin merkezdeki ustalar eşliğinde taş işlemesini öğrendiklerini belirten Laleli, "Duvarlardaki bozulmaları, duvara yapılan uygulamaları, taş eserlerdeki motiflerin işlemesini kaleme, çekice, tarağa, taşa dokunarak uygulama imkanı buluyorlar. Taşın yanı sıra ahşap malzemede de uygulama deneyimi kazanıyorlar. Öğrencilerimiz mezun olmadan önce burada bire bir deneyim imkanı kazanıyor." dedi.

Mimar Sinan'ın rölyefi taşa yapıldı

Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'nde doğup büyüyen Mimar Sinan'dan ilham alınarak merkezin kurulduğunu anlatan Laleli, şunları kaydetti:

"Mimar Sinan'ın yaşadığı bu şehirde aslında atölye kurma amacımız, bir geleneği yaşatmak, taş işçiliğini, ahşap işçiliğini sürdürmekti. Atölyelerde Mimar Sinan'ın rölyefi taşa yapıldı ayrıca Mimar Sinan'ın çeşitli eserlerinde kullandığı geometrik desenler, lale desenleri, sıkça tekrarlanan motifleri araştırdık ve öğrencilerimiz bunları taşlara işlemeye başladı. Bunlar genellikle camilerde kullandığı motifler, altıgen, daire ya da köşeli geometrik şekiller."

Öğrencilerden Zeynep Beyza Demirbaş da merkez sayesinde hem yaptıkları işleri görebildiklerini hem iş hayatına hazırlandıklarını ve çok zevk aldıklarını ifade etti.

Mimar Sinan'ın eserlerindeki motifleri taşa işlediklerini belirten Demirbaş, böyle bir çalışmada yer almaktan keyif duyduğunu söyledi.

Kursiyer Semra Oruçoğlu ise 1 yıldır merkezdeki kurslara devam ettiğini, taş oyma kursuna devam ettiğini, Mimar Sinan'ın bir rölyefini taşa işlediğini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TAREM'de Mimar Sinan Motifleri Taşa İşleniyor - Son Dakika

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