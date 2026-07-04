Tarhan'dan Kanko'ya Sert Tepki - Son Dakika
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Tarhan'dan Kanko'ya Sert Tepki

04.07.2026 13:49
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CHP'li Tahsin Tarhan, Kanko'nun Kılıçdaroğlu'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko'nun "Piyon, butlan, hain Kemal" ifadelerinin önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki gösterdi. Tarhan, "Atamayla milletvekili olduktan sonra sizi siyasette önemli görevlere taşıyan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığınız sert ve kırıcı ifadeler siyaset ahlakına yakışmamıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tahsin Tarhan, CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko'nun görevden alınan Körfez İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, parti binasının duvarlarında yer alan "Piyon, butlan, hain Kemal" ifadelerinin önünde çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmasına tepki gösterdi. Tarhan, konuyi ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Muhip Kanko,"

İyi bir hekim olmak elbette değerlidir; ancak asıl önemli olan, bulunduğunuz her makamda iyi bir insan, ilkeli ve vefalı bir duruş sergileyebilmektir. Atamayla milletvekili olduktan sonra sizi siyasette önemli görevlere taşıyan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik kullandığınız sert ve kırıcı ifadelerin ardından, görevden alınmış Körfez İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek parti duvarlarında yer alan 'Piyon, butlan, hain Kemal' gibi ifadelerin önünde fotoğraf çektirip bunu sosyal medyada paylaşmanız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine ve siyaset ahlakına yakışmamıştır.

Cumhuriyet Halk Partisi, kinin, intikamın ve kişisel hesaplaşmaların değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin partisidir. Bu partinin duvarlarını kirleten çirkin söylemlerin önünde poz vermek, bunları normalleştirmek anlamına gelir. Bir milletvekilinden beklenen, bu ifadeleri kınamak ve sildirilmesini istemektir; onları siyasi malzeme haline getirmek değil.

Siyaset, vefa ve nezaket gerektirir. Dün birlikte yol yürüdüğünüz insanlara makam sahibi olduktan sonra sırt çevirmek, onları hedef alan söylemleri teşvik eder görüntü vermek ne siyasi olgunlukla ne de etik değerlerle bağdaşır. Unutulmamalıdır ki makamlar geçicidir, karakter kalıcıdır. Tarih, insanların hangi koltukta oturduğunu değil; o koltuğu hangi ahlakla temsil ettiğini yazar."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Tahsin Tarhan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarhan'dan Kanko'ya Sert Tepki - Son Dakika

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