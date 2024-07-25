Tarihçilerin kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık anıldı - Son Dakika
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Tarihçilerin kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık anıldı

Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 8. yılında Fatih Camisi Haziresi'nde düzenlenen anma töreniyle yad edildi. Törene İnalcık'ın dostları, öğrencileri ve sevenleri katıldı. İstanbul İl Kültür Müdür Yardımcısı ve Fatih İlçe Müftüsü de törende hazır bulundu. İnalcık, Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihine dair birçok çalışma yapmış ve yayınlanmış yüzlerce makaleye imza atmıştır.

25.07.2024 12:15
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"Tarihçilerin kutbu" olarak bilinen Prof. Dr. Halil İnalcık, vefatının 8. yılında Fatih Camisi Haziresi'nde bulunan kabri başında yad edildi.

İnalcık'ın dostları, öğrencileri ve sevenlerinin katıldığı anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Anma törenine İstanbul İl Kültür Müdür Yardımcısı Ayşin Deniz Kuru ve Fatih İlçe Müftüsü Abdurrahman Şenoğlu da hazır bulundu.

Prof. Dr. Halil İnalcık, temelde siyasi tarih, sosyal ve ekonomik tarih, kurumlar tarihi, devlet yapısı ve felsefesi, hukuk, ticaret, toplumsal tabakalar, üretim, vergi, bürokrasi, demografik yapı, şehir tarihi ve sentez eserleri kapsamında Osmanlı sosyal ve ekonomik tarihini aydınlatmaya dönük çok sayıda çalışma bıraktı.

Yayınlanmış yüzlerce makalesi bulunan İnalcık'ın basılmış kitapları arasında "Osmanlı Tarihinde İslamiyet ve Devlet", "Devlet-i Aliyye", "Tarihe Düşülen Notlar", "Osmanlı İmparatorluğu'nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi", "1445 Tarihli Paşa Livası İcmal Defteri" ve "Türklük Müslümanlık ve Osmanlı Mirası" yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tarihçilerin kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık anıldı - Son Dakika

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