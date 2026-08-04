Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tarihi atama: İlk kadın Hava Kuvvetleri generali
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayladığı YAŞ kararlarıyla Albay Özlem Karapınar, Tuğgeneral rütbesine yükseltilerek Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarihinde bu rütbeye ulaşan ilk kadın general oldu. Ayrıca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda da Albay Armağan Özel'in Tuğgeneral yapılmasıyla kadın generallerin sayısı ikiye çıktı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararı ile Tuğgeneral rütbesine yükseltilen Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YAŞ kararlarını imzaladı. Buna göre, 25 general ve amiral bir üst rütbeye, 69 albay ise general ve amiralliğe terfi ettirildi. Kararla Tuğgeneral rütbesine yükseltilen Albay Özlem Karapınar, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın ilk kadın generali oldu. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Albay Armağan Özel de Tuğgeneral rütbesine terfi ettirilerek kadın generaller arasında yerini aldı.
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