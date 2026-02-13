Tarihi Bina Hastaneye Tahsis Edildi - Son Dakika
Tarihi Bina Hastaneye Tahsis Edildi

13.02.2026 10:09
Safranbolu'daki tarihi bina, Ek İdari Hizmet Binası olarak Devlet Hastanesine tahsis edildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki Karabük Üniversitesi Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi olarak kullanılan tarihi taş bina, "Ek İdari Hizmet Binası" olarak kullanılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesine tahsis edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin kampüs alanındaki 63 bin 192,95 metrekare arsanın eğitim tesisleri yapılmak üzere Karabük Üniversitesine, tarihi taş binanın ise "Ek İdari Hizmet Binası" olarak kullanılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesine tahsisi Sağlık Bakanlığınca onaylandı.

Devir işleminin ardından hastane ana binasındaki idari birimler, yeni tahsis edilen tarihi binaya taşınacak.

İdari birimlerden boşalan alanlar ise poliklinik ve tedavi birimlerine dönüştürülerek vatandaşların kullanımına sunulacak.

Ayrıca, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi yanındaki eski İmam Hatip Lisesi binasının, KBÜ Tıp Fakültesine devir süreci de resmi olarak tamamlandı.

Bu devirle Tıp Fakültesi daha modern ve geniş alanda eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürme imkanına kavuşacak.

Açıklamada, "Sağlık ve eğitim camiası için büyük önem taşıyan bu sürecin tamamlanmasında ve ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu olmak üzere, Karabük Valimiz Sayın Oktay Çağatay'a, milletvekillerimiz Sayın Cem Şahin ve Sayın Durmuş Ali Keskinkılıç'a desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Safranbolu, Güncel, Son Dakika

