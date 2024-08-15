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Tarihi Ceyhan Taş Köprü 2025 yılında tekrardan turizme kazandırılacak

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar alan ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği 500 yıllık Tarihi Ceyhan Taş Köprüsü, 2025 yılında tekrardan turizme kazandırılacak.

Kahramanmaraş'ın tarihi kültürel mirasları arasında yer alan ve 500 yıllık tarihi olan Tarihi Ceyhan Taş Köprü asrın felaketi olarak adlandırılan depremlere de dayanarak, ufak hasarla ayakta kalmayı başarmıştı.

Tarihi köprünün sağlam bir şekilde restorasyonu yapılarak 2025 yılında tekrardan turizme kazandırılması planlanıyor. Restorasyon çalışmaları hakkında bilgiler veren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, hem Ceyhan Köprüsü'nün hem de Türkoğlu ilçesinde bulunan Türkoğlu'ndaki Dalyan Köprüsü'nün restorasyon çalışmalarının devam ettiğini ve bu çalışmaların yaklaşık 150 milyon lirayı bulduğunu ifade etti.

"2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz"

Depremlerde zarar gören kültürel mirasların tekrardan ayağa kaldırılması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Görgel, "6 Şubat depremlerinde şehrimizin birçok yeri hasar gördüğü gibi tarihi kültür varlıklarımız da çok ciddi hasarlar aldı. Bunlardan biri de bizler için çok önemli tarihi eserlerimizden olan Taş Köprü olarak adlandırdığımız Tarihi Ceyhan Köprümüz. Ceyhan Köprümüzü, 14. Yüzyıl zamanlarında Dulkadiroğlu Beyliği döneminde inşa edildiği tahmin edilen bu köprümüz 155 metre uzunluğunda, yaklaşık da 5 metre genişliğinde olan köprü ve bu köprüde restorasyon çalışmalarına başladık. Aynı zamanda buradaki Taş Köprü ile beraber Türkoğlu'ndaki Dalyan Köprüsü'nü de restore çalışmaları başladı. Bu iki köprüde yapılacak olan restorasyon çalışmalarının maliyeti 150 milyon Türk Lirası civarı. Burası çok hassas işçilik gerektiren bir yer ve o yüzden çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. 2 köprünün restorasyon çalışmalarını da 2025 yılında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi.

"Çevre düzenlemesi ve eğlence alanı çalışması var"

Ceyhan Köprüsünde vatandaşların güzel vakit geçireceği alanların da olacağını söyleyen Görgel, "Buradaki köprü ihalesi içerisinde aydınlatma da var. Buradaki çalışma tamamlandığında aydınlatmalı bir köprü halini almış olacak. Karayolları ile belediyemiz, ilgili protokolleri imzalayarak ömürlük bir aydınlatmaya sahip olması için çalışmayı yapmış olacağız. Sonrasında ise bizim bu bölgemizde çok ciddi manada çevre düzenlemesi ve eğlence alanı çalışması var. Tarihi Taş Köprü bittikten sonra o çalışmaları da hızlandıracağız ve Kahramanmaraşlı tüm hemşehrilerimizin bölgenin tamamında güzel vakit geçirecekleri bir alan ortaya çıkartmış olacağız" diye konuştu.