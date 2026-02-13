Tarihi Eser Ele Geçirildi, Zanlı Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bir evde 133 sikke ve obje ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ihbar üzerine ilçeye bağlı Döğer beldesindeki bir eve baskın düzenledi.
Evde yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 133 sikke ve obje ele geçirildi.
Operasyon kapsamında S.K. gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
