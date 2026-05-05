Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Niğde'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 32 parça eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.