Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

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ADIYAMAN'da, tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal bölgelerde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasında, kaçak kazı yaptığı belirlenen H.A.K., M.B., Y.A. ve S.K.'nin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda yapılan aramalarda 141 sikke, 1 bronz heykel, 1 kolye ucu ve 1 yüzük ele geçirildi. Eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.