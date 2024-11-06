Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon

Sivas'ta tarihi eser kaçakçılığı şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı, çok sayıda malzeme ele geçirildi.

06.11.2024 20:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gürün ve Yıldızeli ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürün ilçesi ve köylerinde "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik çalışmalar neticesinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda 3 dedektör, tarihi eser niteliği taşıyan 80 sikke, ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 68 tabanca fişeği ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yıldızeli ilçesi ve köylerinde de "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulması Kanunu'na muhalefet" suçuna yönelik 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 7 ruhsatlı tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 16 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği, 3 ruhsatlı av tüfeği, 4 bin 902 tabanca fişeği, 145 av tüfeği fişeği, 2 dedektör ve tarihi eser niteliği taşıyan 39 obje ele geçirildi, 9 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Kaçakçılık, Yıldızeli, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Gürün, sivas, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:18 Çağla Aydın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti Çağla Aydın, Kerimcan Durmaz tarafından evlilik vaadiyle milyonlarca lira dolandırıldığını iddia etti
21:17 Özgür Özel’den ’Hatay’ özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik Özgür Özel'den 'Hatay' özeleştirisi: Bu yüzden kaybettik
20:16 Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk’le görüştü iddiası Bahçeli, Kayyum atanmadan bir hafta önce Ahmet Türk'le görüştü iddiası
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
17:23 Trump’ı tebrik eden Sisi’den dikkat çeken sözler Trump'ı tebrik eden Sisi'den dikkat çeken sözler
09:35 Zafer konuşması yapan Trump’tan net mesaj: Savaşı bitireceğim Zafer konuşması yapan Trump'tan net mesaj: Savaşı bitireceğim
09:21 Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları Real Madrid ve Manchester City paramparça oldu! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
09:17 Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada Kiracı ile iş yeri sahibinin kavgası kamerada
08:52 Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD’de gündem oldu Küçük çocuğun Donald Trump taklidi ABD'de gündem oldu
08:46 Trump’la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak Trump'la fotoğrafını paylaşan Elon Musk: Gelecek böyle olacak
08:20 ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu’na oy çıktı ABD seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy çıktı
07:30 Somer Şef’in ’’Dubai çikolatası’’ sözleri ortalığı karıştıracak Somer Şef'in ''Dubai çikolatası'' sözleri ortalığı karıştıracak!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2024 21:38:47. #1.12#
SON DAKİKA: Tarihi Eser Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.