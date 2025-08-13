Tarihi Eser Operasyonu: 2 Gözaltı

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayaspaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen harita, enerji ölçer cihaz, altın arama çubukları, adaptör ve plastik kablolar ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü İ.K. ile otomobildeki D.K. gözaltına alındı.