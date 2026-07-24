Tarihi Fetih Camisi Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika
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Tarihi Fetih Camisi Yeniden İbadete Açıldı

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Erzurum'un Fetih Camisi, restore edilerek yeniden ibadete açıldı. Törene bakanlar katıldı.

" Erzurum'un Ayasofyası" olarak adlandırılan ve restorasyonu tamamlanan tarihi Fetih Camisi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katıldığı törenle yeniden ibadete açıldı.

Yakutiye Belediyesi tarafından 1996-1997 yıllarında onarılarak ibadete açılan caminin kapsamlı restorasyon ihtiyacı 2023'te Erzurum Valiliğince tespit edildi.

Dönemin valisi olan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla yapı için hazırlanan rölöve, restitüsyon, restorasyon ve mühendislik projeleri, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca onaylandı.

Yaklaşık bir yıl süren restorasyon çalışmalarına 5 Eylül 2024'te yer teslimiyle başlandı. Restorasyon kapsamında Erzurum Teknik Üniversitesi ile yapının deprem performans analizi gerçekleştirildi. Çalışmalarda, güney cephesinin yaklaşık 160 santimetre toprak altında kalması nedeniyle deprem performansının olumsuz etkilendiği, temel sisteminde zayıflıklar ve dolgu boşalmaları bulunduğu tespit edildi.

Depreme karşı mühendislik uygulamaları yapıldı

Bu doğrultuda tarihi yapının taşıyıcı sistemi güçlendirilerek rijitliği artırıldı, deprem davranışını iyileştirmeye yönelik mühendislik uygulamaları gerçekleştirildi. Yapı çevresinde yaklaşık 2 metre derinliğinde kazı yapılarak temel güçlendirmesi, su yalıtımı ve drenaj sistemi oluşturuldu.

Çalışmalar sırasında caminin giriş bölümünde yapılan sıva raspalarının ardından mahfile çıkan iki tarihi giriş kapısı ile geçiş yolları ortaya çıkarıldı ve özgün mimarisine uygun şekilde restore edildi.

İç mekanda kemerler askıya alınarak taşıyıcı beden duvarlarında ve kemerlerde gerekli taş değişimleri ile güçlendirme çalışmaları yapıldı.

Restorasyonun en dikkat çekici bölümlerinden biri ise orta tonozda üzeri kapatılmış halde bulunan duvar resimlerinin gün yüzüne çıkarılması oldu. Erzurum Konservasyon Bölge Laboratuvarı uzmanlarının yürüttüğü çalışmalar, Atatürk Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü'nün teknik desteğiyle tamamlandı. Koruma ve onarım işlemlerinin ardından duvar resimleri yeniden görünür hale getirildi.

Duvar resimleri vakit namazlarda perde sistemiyle kapatılacak

Duvar resimlerinin vakit namazlarında perde sistemiyle kapatılması, diğer zamanlarda ise ziyaretçilere açılarak tarihi yapının kültürel yönünün öne çıkarılması planlanıyor.

Öte yandan cami içerisindeki mihrap, minber ve korkuluk gibi sonradan eklenen unsurlar, özgün yapıdan ayrıştırılabilmesi amacıyla cam malzemeden yeniden tasarlandı.

"Erzurum'un Ayasofyası" olarak adlandırılan tarihi caminin açılışı için protokolün cuma namazı kılmasının ardından program düzenlendi.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın yaptığı duanın ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili Selami Altınok, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, protokol üyeleri ve vatandaşlarca kurdele kesilerek Fetih Camisi yeniden ibadete açıldı.

Kaynak: AA

Politika, Erzurum, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Fetih Camisi Yeniden İbadete Açıldı - Son Dakika

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