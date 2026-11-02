Tarihi geçmiş ilaçları yeniden piyasaya süren 22 şüpheli 11 ilde gözaltına alındı - Son Dakika
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Tarihi geçmiş ilaçları yeniden piyasaya süren 22 şüpheli 11 ilde gözaltına alındı

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Tarihi geçmiş ilaçları yeniden piyasaya süren 22 şüpheli 11 ilde gözaltına alındı
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Tarihi geçmiş ilaçları yeniden piyasaya süren 22 şüpheli 11 ilde gözaltına alındı
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İstanbul merkezli 11 ildeki operasyonda, tarihi geçmiş ilaçların kutu ve prospektüslerini değiştiren 22 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 650 milyon liralık para hareketi tespit edilirken, adreslerde döviz, altın ve çok sayıda ilaç ele geçirildi.

İstanbul'da, hastane ve eczanelerden temin ettikleri son kullanma tarihi geçmiş ilaçların kutu ve prospektüslerini değiştirerek yeniden piyasaya sürdüğü belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 11 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 650 milyon liralık para hareketi tespit edilirken, adreslerde yüklü miktarda döviz, altın ve çok sayıda ilaç ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde son kullanma tarihi geçmiş ilaçları yasa dışı yollarla temin ederek yeniden piyasaya süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Hastane ve eczanelerden aldıkları ilaçların kutu ve prospektüslerini değiştirdikleri belirlenen şüpheliler, teknik ve fiziki takibe alındı. MASAK raporları doğrultusunda yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 650 milyon liralık para hareketi bulunduğu tespit edildi.

11 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Çalışmaların tamamlanmasının ardından bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 11 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 22 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ilaç ve dokümanın yanı sıra 300 bin lira, 54 bin euro, 110 bin dolar, 110 gram altın, 5 bilezik ve 3 altın ele geçirildi.

Kaynak: DHA
İstanbul3. SayfaSağlıkGüncelDövizSon Dakika

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