Tarihi geçmiş ürün satan 3 markete Şahinbey'de 3 gün kapatma cezası verildi - Son Dakika
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Tarihi geçmiş ürün satan 3 markete Şahinbey'de 3 gün kapatma cezası verildi

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Tarihi geçmiş ürün satan 3 markete Şahinbey\'de 3 gün kapatma cezası verildi
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Gaziantep Şahinbey'de son kullanma tarihi geçmiş ürün satan biri zincir market şubesi olmak üzere 3 market 3 gün süreyle kapatıldı. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığı için denetimlerin sürdüğünü belirtti.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı belirlenen 3 market, 3 gün süreyle kapatıldı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen, biri zincir market şubesi olmak üzere 3 market hakkında 3 gün süreyle kapatma cezası uygulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA
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