Tarihi Gemi Maketleri Sergisi Çankaya'da Açıldı

(ANKARA)- Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi, amatör model gemi yapımcısı Reşat Demirci'nin 'Tarihi Gemi Maketleri Sergisi'ne ev sahipliği yaptı.

Reşat Demirci'nin 15 yıllık emeğiyle hazırladığı Gemilerle Türkiye sergisi, Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerle buluştu. Osmanlı'dan bugüne, tarihi olaylara yön veren gemilerin birebir maketlerini üreten Reşat Demirci, eserlarinin yapım süreçleri hakkında bilgi verdi. Aralarında Ertuğrul Fırkateyni, Barbaros Zırhlısı, Midilli, Bandırma, Kurtuluş Vapuru, Sirius 1876 ve Marmaris Tırhandili gibi önemli gemilerin de yer aldığı toplam 27 maketin sergilendiği etkinlik, ziyaretçilerini tarihsel bir yolculuğa çıkarıyor.

Türkiye'nin denizcilik tarihine ve geçmişine de ışık tutan sergi, 25 Mayıs'a kadar Çankaya Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.