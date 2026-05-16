Tarihi Gezi Programı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarihi Gezi Programı Düzenlendi

Tarihi Gezi Programı Düzenlendi
16.05.2026 16:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta lise öğrencileri, Anadoluyuz Biz Projesi kapsamında tarihi mekanları gezmek üzere yola çıktı.

Muş'un Korkut ilçesinde "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında lise öğrencileri için gezi programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen gezi programına 40 kız öğrenci katıldı.

Yola çıkan öğrenciler, öğretmenleriyle Samsun, Sivas ve Erzurum'daki tarihi mekanları gezecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, öğrencileri tarihi yolculuğa çıkardıklarını söyledi.

Gençlerin tarihi, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın Anadoluyuz Biz Projesi sayesinde gençlerimiz yalnızca farklı şehirleri görmüyor aynı zamanda milletimizin ortak hafızasını, tarihi mücadelesini ve kültürel değerlerini yerinde tanıma imkanı buluyor. Özellikle milli mücadelenin önemli durakları olan Samsun, Sivas ve Erzurum'un gençlerimiz üzerinde çok güçlü bir tarih bilinci oluşturacağına inanıyoruz. Malazgirt ruhundan milli mücadeleye uzanan tarihi mirasımızın gençlerimiz tarafından yerinde hissedilmesini çok önemsiyoruz. Bu tarihi rota, gençlerimiz için önemli bir bilinç ve değer yolculuğu olacaktır."

Kaynak: AA

Eğitim, Güncel, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Gezi Programı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
19:27
Çorluspor 1947, 2. Lig’e yükseldi
Çorluspor 1947, 2. Lig'e yükseldi
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:23:24. #7.12#
SON DAKİKA: Tarihi Gezi Programı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.