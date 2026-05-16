Tarihi Gezi Programı Düzenlendi

Muş'un Korkut ilçesinde "Anadoluyuz Biz Projesi" kapsamında lise öğrencileri için gezi programı düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen gezi programına 40 kız öğrenci katıldı.

Yola çıkan öğrenciler, öğretmenleriyle Samsun, Sivas ve Erzurum'daki tarihi mekanları gezecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, öğrencileri tarihi yolculuğa çıkardıklarını söyledi.

Gençlerin tarihi, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın Anadoluyuz Biz Projesi sayesinde gençlerimiz yalnızca farklı şehirleri görmüyor aynı zamanda milletimizin ortak hafızasını, tarihi mücadelesini ve kültürel değerlerini yerinde tanıma imkanı buluyor. Özellikle milli mücadelenin önemli durakları olan Samsun, Sivas ve Erzurum'un gençlerimiz üzerinde çok güçlü bir tarih bilinci oluşturacağına inanıyoruz. Malazgirt ruhundan milli mücadeleye uzanan tarihi mirasımızın gençlerimiz tarafından yerinde hissedilmesini çok önemsiyoruz. Bu tarihi rota, gençlerimiz için önemli bir bilinç ve değer yolculuğu olacaktır."