Tarihi Gölyazı'da 100 yıllık balık mezatı - Son Dakika
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Tarihi Gölyazı'da 100 yıllık balık mezatı

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Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı köyünde her sabah düzenlenen balık mezatında, Uluabat Gölü'nde yakalanan balıklar açık artırmayla satılıyor. Mezatta en yüksek fiyatı veren balıkların sahibi oluyor. Her gün tekrarlanan açık artırmada tüccarlar yeni yakalanan balıkları almak için yarışıyor. Balıkçılar, rüzgarlı havalarda avlanamadıklarını belirtiyor. Balık fiyatlarının bu sene yüksek olduğu ifade ediliyor.

27.04.2024 09:27
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Tarihi Gölyazı'da 100 yıllık balık mezatı

BURSA - Gölyazı köyünde yapılan balık mezatı 100 yıldır aynı yerinde düzenleniyor. Uluabat Gölü'nde yakalanan balıklar mezatta en çok parayı verenin oluyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Gölyazı köyünde her sabah 12.00'de başlayan balık mezatında renkli görüntüler yaşanıyor. Uluabat Gölü'nde balıkçıların tuttuğu taze balıklar 100 yıldır aynı yere dökülerek açık artırmada satılıyor. Yakalanan balıklar sırasıyla yere dökülerek mezatta satışa sunuluyor. Herkesin katılabildiği açık artırmada en yüksek fiyatı veren balıkların sahibi oluyor. Tüccarlar yeni yakalanan balıkları almak için birbirleriyle yarışıyor. Keyifli anların yaşandığı açık artırma her gün aynı saatinde tekrarlanıyor.

Her vatandaşın tuttuğu balığı kooperatifin müzayedesinden geçirmesi söyleyen Kooperatif üyesi Hüseyin Aydın, "Su Ürünleri Kooperatifi 1966 yılında kuruldu. 1986 yılına kadar Kerevit vardı. Hastalıklar geldi kerevitler öldü. Kerevitler ölünce hepimiz balığa yöneldik. Her vatandaş tutmuş olduğu balığı kooperatifin müzayedesinden geçirmek zorunda. Rüzgar olduğu zaman balıkçılar avlanamıyor. Şu anda Sazan balığı yasak diğer balıklar serbest. Günde bazen 1 ton, bazen ise 100 kilo çıkıyor. Balık piyasası da aynı olmaz. Az olduğu zaman daha pahalı, bol olduğu zaman biraz daha uygun olur. Böyle bir düzenimiz var. Müzadeye dedelerimizden kalma. Daha önceden kooperatif yoktu balıklar muhtarlık nezdinde satılıyordu. Muhtarlığa rüsum kesiliyordu geri kalanı balıkçıya veriliyor" dedi.

Bu sene balık fiyatlarının yüksek olduğunu belirten Hasan Dikmeoğlu, "Doğduğumdan beri balıkçıyım. Şimdi de esnaflık yapıyorum. Balığı köyde ve pazarda satıyorum. Turna, sazan, İsrail balığı ve arada yayın balığı çıkıyor. Uluabat Gölü'nde çok güzel balıklarımız var. Turnalar bu yıl ortalama 200 TL'den satılıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tarihi Gölyazı'da 100 yıllık balık mezatı - Son Dakika

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