Tarihi Halıların Ustası: Suat Sarı

Aksaray'da eski halıların onarımını yapan Suat Sarı, yurt içinden ve dışından getirilen maddi ve manevi değere sahip halıları aslına uygun biçimde restore ederek yeniden kullanıma kazandırıyor.

Sarı, ilkokulu bitirdikten sonra meslek edinmek amacıyla bir halı dokuma atölyesinde çırak olarak işe başladı.

Gönül verdiği işte zamanla ustalaşan 5 çocuk babası 58 yaşındaki Sarı, farklı illerde mesleğini yaptı.

Yılların birikimiyle tarihi halıların tamiri konusunda deneyim kazanan Sarı, Aksaray'daki atölyesinde mesleğini severek sürdürüyor.

"Tarihi halıların günümüze ulaşmasına katkı sağlamak bizim için büyük mutluluk"

Suat Sarı, AA muhabirine, halı tamirinin hem zevkli hem de zahmetli bir iş olduğunu anlattı.

Mesleğin uzun süreli eğitim ve sabır gerektirdiğini anlatan Sarı, işi herkesin yapamayacağını dile getirdi.

Gençlerin mesleğe ilgi göstermediğine değinen Sarı, kendilerinin mesleğin son ustaları arasında yer aldığını kaydetti.

Sarı, yıllardır halı dokumacılığının sürdüğünü, el dokuması halıların bugüne kadar ulaştığını belirterek, "Bize yurt dışından tamir için halılar getiriliyor. Amerika'dan, Fransa'dan, Almanya'dan geliyor. İnsanlar zamanında halılarını alıp buradan götürmüş. Şimdi yeniden bakımını ve yıkamasını yaptırmak için buraya getiriyor. İnsanlar tarihi halıları tercih ediyor." ifadelerini kullandı.

Mesleğin kendisini geçmişe götüren yönünün bulunduğunu aktaran Sarı, "Mesleğimin en sevdiğim yanı, halıyı onarırken eski günlere gitmek. Nasıl yapıldığını görüyor, eski günleri düşünüyorum. Yıllarca süren titiz çalışmalar sonucu göz sağlığım etkilendi. Ama tarihi halıların günümüze ulaşmasına katkı sağlamak bizim için büyük mutluluk." diye konuştu.

Sarı, ömrü yettiğince mesleğini yapmayı sürdüreceğini sözlerine ekledi.