Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Dijital Dönüşüm Hamlesi: Deneyim Merkezi Açıldı

(İZMİR) - Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Dijital Deneyim Merkezi hizmete girdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gençlere "Gelin, üretin" çağrısı yaptı.

İzmir'de dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın öncülüğünde hayata geçirilen Dijital Deneyim Merkezi, kentin simge yapılarından Tarihi Havagazı Fabrikası bünyesinde hizmet vermeye başladı. Yeni merkezle, belediyenin kurumsal altyapısının güçlendirilmesi, personelin dijital becerilerini geliştirmesi ve İzmirlilerin teknolojiyle daha iç içe bir yaşam kurması hedefleniyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin inovasyon vizyonunun önemli bir parçası olan yapı, yalnızca eğitim verilen bir alan değil, aynı zamanda bilginin hızla uygulamaya geçirildiği dinamik bir sistem olarak kurgulandı. Merkez, belediye bünyesinde faaliyet gösteren İzmirLAB, M-LAB ve İN-Ofis ile entegre şekilde çalışacak. Bu sayede birimler arası bilgi paylaşımının artırılması, yenilikçi yöntemlerin yaygınlaştırılması mümkün olabilecek. Açılışın ardından merkezi ziyaret eden Başkan Cemil Tugay, İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ (İZTEK) Genel Müdürü Hüseyin Gümüş ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Ümit Yalçın'dan bilgi aldı.

"Dijital teknolojilerin eğitimini vereceğiz"

İnceleme sonrasında konuşan Başkan Cemil Tugay, Dijital Beceri Geliştirme Merkezi'nde çağdaş dijital teknolojilerin eğitimini vereceklerini belirterek "Burada kendi çalışanlarımıza, ayrıca ortak projeler yaparak diğer kamu kurumlarının çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına da eğitimler vereceğiz. Ama İzmir'de dijital teknolojilerin kullanımını geliştirmek ve artırmak istiyoruz; bu çerçevede burası herkese açık. Akıllı ekranlar, bilgisayarlarla iyi bir donanım ve bir kurs-eğitim ortamı oluşturduk. Aynı zamanda bir araya gelip bazı şeyleri konuşma ve tartışma ortamı yarattık" diye konuştu.

Dijital teknolojilerin çağdaş versiyonlarının başta eğitim, sanat ve pazarlama olmak üzere pek çok alanda büyük önem taşıdığını söyleyen Tugay, sözlerine şöyle devam etti:

"Ancak benim için daha kritik ve öncelikli olan konu, bu teknolojilerin üretim mekanizmalarına ve yönetim metotlarına katkı sağlamasıdır. Diğer yandan bu tür ortamlarda insanlar yalnızca bir şey öğrenmekle kalmıyor; aynı zamanda kullanıcı olarak yeni gelişmelerin ortaya çıkmasına da katkıda bulunabiliyor. Yani bu ortamlar, katılımcılara geliştirme sürecinin bir parçası olma imkanı da sunuyor."

"Türkiye'de belediye eliyle yapılmış başka bir deneyim merkezi yok"

Kendini geliştirmek isteyen herkesi Dijital Deneyim Merkezi'ne davet eden Başkan Tugay, "Ben herkesi buraya davet ediyorum, herkesi bu konuda bizimle iş birliği yapmaya davet ediyorum. Biz İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak kendi bünyemizde dijital teknolojilerin daha fazla kullanımı için yoğun çaba içerisindeyiz. Burası bizim de o yönümüzü geliştirmemize yardımcı olacak. Ama burası kapalı bir tesis değil. Yani dışarıya tamamen açık. İnsanlarımızı, özellikle gençlerimizi, kendi işinde dijital teknolojileri kullanmak, bunları geliştirmek isteyen herkesi, o ekosisteme dahil olmak isteyen herkesi buraya bekliyoruz. Bize yeni fikirler vermelerini de istiyoruz. Bizden talepte bulunsunlar; daha fazla ne yapalım, nasıl yapalım? Bu anlamda burası bir başlangıç merkezi. Türkiye'de de bildiğim kadarıyla belediyeler eliyle yapılmış benzer bir şey yok" ifadelerini kullandı.

"Gençleri her türlü talepleri için bize gelmeye davet ediyorum"

Gençlere seslenen Başkan Tugay, "Gençlerin bilgili, donanımlı olduğu, mutlu olduğu, enerjik hissettiği, enerjilerini doğru şekilde kullanabildiği toplumlarda herkesin havası değişiyor. Gençlerimizin şehirlerinden, ülkelerinden beklentilerini düşürmelerini istemiyorum. Yani tam tersine ülkelerine daha fazla sahip çıkmalarını istiyorum. Buna onların da ihtiyacı var ama bizim de çok ihtiyacımız var. Yani ülkenin her yaştan insanı gençlerin gözünün içine bakıyor. Ben de gençlerin her türlü talepleri için bize gelmelerini istiyorum. Onlarla ilgili pek çok çalışma yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. İzmir'in her tarafında yeni çalışma mekanları, sosyal ortamlar, eğitim ortamları, kütüphaneler, gençlerin bir araya geldiği yerler açıyoruz, açacağız" ifadelerini kullandı.

Dijital içerik üretim merkezi müjdesi

İzmir'de gençlerin gelişimine destek olmak için yeni projelere devam edeceklerini söyleyen Başkan Tugay, "Yeni merkezler açmak için sabırsızlanıyorum. İzmir'de bu tür yapıları hayata geçirdikçe çok daha başarılı olacağımıza inanıyorum. Belediyemizin halihazırda kullandığı ancak kısmen atıl durumda olan bir mekanı, dijital içerik üreticilerinin bir araya geleceği bir merkeze dönüştüreceğiz. Dijital içerik üretimi pek çok gencin ilgisini çekiyor. Bu merkezde gençler, hem özgürce bir araya gelip etkileşimde bulunabilecek hem de dijital içerik üretimi için gerekli altyapıdan yararlanabilecek. Çok kısa bir süre içinde bu merkezi hizmete açmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.