Tarihi Jimnastik Salonu Modern Kütüphaneye Dönüştürüldü

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Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının uzun yıllar kullandığı 1912'de yapılan tarihi jimnastik salonu, restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarıyla modern kütüphaneye dönüştürüldü.

Fatih Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Darüşşafakanın 1994'te Maslak'a taşınmasının ardından uzun yıllar atıl durumda kalan jimnastik salonu, hem mimari hem de tarihi değerleri korunarak restore edildi.

Fatih Belediyesi ve ilgili koruma kurullarının ortak çalışmalarıyla yürütülen restorasyon sürecinde yapının aslına uygun şekilde korunması için sökülen her tuğla numaralandırılarak tekrar kullanıldı.

Modern bir kütüphaneye dönüştürülen yapı, artık öğrencilere ve kitapseverlere hizmet verecek. Eğitim ve kültürün buluşma noktası haline gelen yeni kütüphanenin, Darüşşafakanın "şefkat ve eğitim" misyonunu yeni bir boyuta taşıması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçenin, tarihi yapıları koruma ve onları yeni işlevlerle buluşturma konusunda örnek teşkil ettiğini belirtti.

Kütüphanenin, gençler ve araştırmacıların yeni buluşma noktası olacağını aktaran Turan, şunları kaydetti:

"Fatih Kütüphanelerine kazandırdığımız bu eşsiz yapı, hem tarihi mirasımızın korunması hem de bilgiye erişim açısından önemli bir adım. Gençlerimiz burada hem tarihe dokunacak hem de modern bilgi kaynaklarına ulaşacak. Bu kütüphane, Fatih'in kültürel kimliğine katkı sunan bir yapı olacak. Tarihi bir mirası, gençlerimiz ve kitapseverler için bilgiyle buluşturduk. Fatih Kütüphaneleri, İstanbul'un kültürel hayatına değer katmaya devam edecek."