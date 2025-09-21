Tarihi Köprü Sel Sularına Kapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarihi Köprü Sel Sularına Kapıldı

Tarihi Köprü Sel Sularına Kapıldı
21.09.2025 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Borçka ilçesindeki tarihi köprü, sel nedeniyle yıkıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Artvin'in Borçka ilçesinde dün etkili olan sağanak yağışların yol açtığı sel hayatı felç etti. Bölgede hem araç hem de yaya geçişini sağlayan asırlık kesme taş köprü, Aksu Deresi'nin taşması sonucu çöktü. Köprünün üzerinde şans eseri kimsenin olmayışı sonucu can kaybı ve yaralanma olmadı.

TARİHİ KÖPRÜNÜN YIKILMA ANI KAMERADA

İlçe merkezinde uzun yıllardır kültürel anlamda da önem taşıyan ve bir süre önce restore edilen 3 gözlü kesme taş köprünün yıkılma anları da güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; sel sularının hızla aktığı dere üzerinde köprünün giriş kısmından aniden çöktüğü, çevredeki gençlerin de hızla koşarak bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Hava Durumu, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Borçka, Artvin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Köprü Sel Sularına Kapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Altın damlayan ağaç’ olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor 'Altın damlayan ağaç' olarak biliniyor, sahibine servet kazandırıyor
İstanbul’da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan taksici hayatını kaybetti
AK Parti’de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar’dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin AK Parti'de peş peşe istifaların ardından Şamil Tayyar'dan dikkat çeken değerlendirme: Mevzu derin
Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş’in ağzını bıçak açmadı Makyajsız görüntülenen Ebru Gündeş'in ağzını bıçak açmadı
Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı Firari İstismarcı Ölü Taklidiyle Yakalandı
Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor Muğla ve Antalya günlerdir yanıyor! Ekipler ölümden döndü, rüzgar alevleri harlıyor

14:47
Bayrampaşa’da kura sonunda tansiyon yükseldi AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor
Bayrampaşa'da kura sonunda tansiyon yükseldi! AK Parti sonucu mahkemeye götürüyor
14:38
Oy kullanmaya giden Ali Koç’un zor anları: Aman, aman...
Oy kullanmaya giden Ali Koç'un zor anları: Aman, aman...
14:31
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı İşte kulislerde konuşulan iddia
Kılıçdaroğlu CHP kurultayına neden katılmadı? İşte kulislerde konuşulan iddia
14:29
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu
Bayrampaşa Belediyesi Başkanvekili kura çekimi sonucu belli oldu
14:02
Bu sözler seçim kaybettirir Sadettin Saran’dan büyük acemilik
Bu sözler seçim kaybettirir! Sadettin Saran'dan büyük acemilik
13:51
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Özgür Özel, yeniden CHP Genel Başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2025 15:34:45. #7.11#
SON DAKİKA: Tarihi Köprü Sel Sularına Kapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.