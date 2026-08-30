Tarihi Köprüye Zarar Veren Tır Sürücüsüne İşlem Başlatıldı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü'ne çarparak zarar veren tırın sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir tır, geçiş yasağı bulunan köprüde manevra yaptığı sırada tarihi yapının duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle köprünün yan duvarı yıkıldı.

Kazanın ardından güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, sürücü hakkında işlem başlattı.

Hazırlanan tutanakların, tarihi eserin korunmasına yönelik yasal işlemlerin uygulanması amacıyla Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.