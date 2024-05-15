Tarihi saat kulesinin tepesindeki esrarengiz lamba - Son Dakika
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Tarihi saat kulesinin tepesindeki esrarengiz lamba

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Tokat'ta bulunan saat kulesi zamanın yanı sıra bir başka özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 1902 yılında yapılan saat kulesinin üzerinde bulunan lamba ile vatandaşlar 1960 yılına kadar hava durumunu öğrenebiliyorlardı. Lambanın renk değişimiyle karlı, yağmurlu veya güneşli hava anlaşılıyordu. Ancak günümüzde lamba bakımsızlık nedeniyle çalışmamaktadır.

15.05.2024 12:37
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Tarihi saat kulesinin tepesindeki esrarengiz lamba

-Sultan Abdülhamit Han döneminde Tokat'ta inşa edilen tarihi saat kulesinin tepesindeki esrarengiz lambanın döneminde hava durumunu bildirdiğini anlaşıldı

TOKAT - Tokat'ta bulunan saat kulesi zamanın yanı sıra bir başka özelliğiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. 1902 yılında yapılan saat kulesinin üzerinde bulunan lamba ile vatandaşlar 1960 yılına kadar hava durumunu öğrenebiliyorlardı.

Sultan Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25. yılı şerefine Türkiye'nin dört bir yanına saat kuleleri inşa edilmişti. Bu kulelerden biri de Tokat'a yapıldı. İnsanlar bu saat kuleleri sayesinde hem zamanı öğreniyorlar hem de dönemin hava durumunu takip ediyorlardı. Saat kulesinin tepesindeki esrarengiz lambanın, o dönemin hava durumu göstergesi olarak kullanıldığı öğrenildi. Eğer lamba kırmızı yanıyorsa havanın karlı, yeşil yanıyorsa yağmurlu ve sarı yanıyorsa güneşli olacağı anlaşılıyor. Bu sistemle Tokatlılar bir gün önceden hava durumu hakkında bilgi sahibi oluyordu. Tokatlılar günlük hayatlarını lambanın renklerine bakarak planlayabiliyorlardı. 1960 yılına kadar aktif kullanılan bu lamba günümüzde ise bakımsızlık yüzünden çalışmıyor. Tokatlılar artık hava durumu tahminlerini öğrenmek için telefon, bilgisayar veya televizyon gibi modern iletişim araçlarını kullanıyor. Lambanın çalışma sistemi hakkında ise fazla bir şey bilinmiyor. Lambada ki renk değişimine basınç veya ısıya duyarlı bir kimyasalın neden olduğu tahmin ediliyor.

"Lamba dönemin hava durumu cihazı"

Konu hakkında bilgi veren tarih araştırmacısı Aybike Gamze Gazioğlu, "Abdülhamid Han'ın tahta çıkışının 25'inci yılı şerefine Türkiye'nin 4 bir yanına saat kuleleri diktiriyor. Bu saat kulelerinden bir tanesi de Tokat'a yapılmıştır. İnsanlar bu saat kulelerinden hem zamanı hem de hava durumunu öğreniyorlar. Saat kulesinin tam tepesinde bir lamba var. Lamba dönemin hava durumu cihazı. Kırmızı yanıyorsa karlı, yeşil yağmurlu ve sarı renk yanıyorsa güneşli olduğunu gösteriyor. Bir gün öncesinden insanlara haber veriyor. İnsanlar da bu lambanın renklerine bakarak o gün hava şartlarını bu şekilde öğrenmiş oluyorlar. Bu saat kulesi 1902 yılında yaptırılmış fakat lambanın yaptırılması için daha önceden görüşmesi gerekiyor. Muhtemelen atalarımız daha önceden de bu sistemi kullanıyorlarmış. Bu cihaz bir asrı aşkın zamanda yapılmıştır. Ben atalarıma güvendiğim için bir asırdan fazla olmuştur. Günümüzde çalışmıyor. Telefon ve kanallarda hava durumunu takip edemiyoruz ama o dönemde bu lambadan hava durumunu haber alıyorlardı" dedi.

Kaynak: İHA

Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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