Tarihi Seydiler Hamamı Restorasyonu Tamamlandı, Törenle Açılıyor

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(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediyesi'nin öncülüğünde ve Eskişehir Valiliği'nin destekleriyle restorasyonu tamamlanan Tarihi Seydiler Hamamı, yarın düzenlenecek törenle yeniden faaliyete giriyor.

Sivrihisar'da bulunan 535 yıllık Tarihi Seydiler Hamamı, yarın saat 15.00'te düzenlenecek tören ile açılıyor.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Eskişehir Valiliği'mizin kıymetli destekleriyle, Belediyemiz tarafından restorasyonu tamamlanan Tarihi Seydiler Hamamı, yeniden hayat buluyor. Geçmişin izlerini modern dokunuşlarla birleştirerek, bu önemli mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından tarihi hamamımızı açıyoruz. Tarihi Seydiler Hamamı'mızın restorasyon çalışmalarında bizlere destek olan Eskişehir Vali'miz Hüseyin Aksoy'a teşekkür ediyorum" dedi.