Tarihi Seydiler Hamamı Restorasyonu Tamamlandı, Törenle Açılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarihi Seydiler Hamamı Restorasyonu Tamamlandı, Törenle Açılıyor

Tarihi Seydiler Hamamı Restorasyonu Tamamlandı, Törenle Açılıyor

Sivrihisar Belediyesi'nin öncülüğünde ve Eskişehir Valiliği'nin destekleriyle restorasyonu tamamlanan 535 yıllık Tarihi Seydiler Hamamı, yarın saat 15.00'te düzenlenecek törenle yeniden faaliyete geçiyor.

14.01.2025 13:14  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR) - Sivrihisar Belediyesi'nin öncülüğünde ve Eskişehir Valiliği'nin destekleriyle restorasyonu tamamlanan Tarihi Seydiler Hamamı, yarın düzenlenecek törenle yeniden faaliyete giriyor.

Sivrihisar'da bulunan 535 yıllık Tarihi Seydiler Hamamı, yarın saat 15.00'te düzenlenecek tören ile açılıyor.

Belediye Başkanı Habil Dökmeci, "Eskişehir Valiliği'mizin kıymetli destekleriyle, Belediyemiz tarafından restorasyonu tamamlanan Tarihi Seydiler Hamamı, yeniden hayat buluyor. Geçmişin izlerini modern dokunuşlarla birleştirerek, bu önemli mirası gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz restorasyon çalışmasının tamamlanmasının ardından tarihi hamamımızı açıyoruz. Tarihi Seydiler Hamamı'mızın restorasyon çalışmalarında bizlere destek olan Eskişehir Vali'miz Hüseyin Aksoy'a teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

Eskişehir Valiliği, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sivrihisar, Eskişehir, Güncel, Kültür, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihi Seydiler Hamamı Restorasyonu Tamamlandı, Törenle Açılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:43:05. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihi Seydiler Hamamı Restorasyonu Tamamlandı, Törenle Açılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.