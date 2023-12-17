Tarihi tren istasyonundaki çam ağaçları kuruyor

55 yıl önce dikilen ağaçlar bakım bekliyor

Bozkırın ortasındaki 'vaha' olarak yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor

KARS - Kars'ta tarihi Benli Ahmet İstasyonu'nda bulunan bundan tam 55 yıl önce demiryolu çalışanları tarafından dikilen çam ağaçları kuruyor.

Kars turizminde önemli bir yere sahip olan, her yıl yüzlerce fotoğrafçının kentte gelerek fotoğraflarını çektiği, 'Bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen ve Turistik ve Doğu Ekspresi ile Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu koridorundan bulunan tarihi istasyondaki 20 bin çam ağacı bakımsızlık ve ilgisizlikten dolayı kurumaya başladı.

Kars'ın Selim ilçesinde 55 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çalışan işçiler tarafından ağaçlandırılan, yeşil görüntüsüyle adeta göz kamaştıran, yöre halkı arasında 'bozkırın ortasındaki vaha' olarak bilinen tarihi 'Benliahmet Tren İstasyonu' Kars turizminde katkı sağlıyor.

Kültür Turizm Bilim Uzmanı Mehmet Duman, "Özellikle 50-54 yıl önce Benliahmet Tren İstasyonu'nda çalışan Devlet Demir Yolları işçileri tarafından dikilen ağaçların günümüzde yetişmesi ve adeta bozkırın ortasındaki bir vaha olarak bilinen Benliahmet Tren İstasyonu, aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının, yani uluslar arası tren yolu hattının geçtiği bir güzergahtaki ağaçların kuruması bizleri üzmektedir" dedi.

"Bozkırın ortasındaki vaha olarak biliniyor"

Benliahmet İstasyonu'nun Kars kültür turizmi için çok önemli olduğuna dikkat çeken Duman, "Sürülebilir ilkelere yönelik Benliahmet Tren İstasyonu'daki ağaçların budanması, kurumasının önüne geçilmesine yönelik çalışmaların yapılması Kars kültür turizmi için önemli bir çalışma olacaktır. Çünkü yerli ve yabancı misafirlerimiz gerek Doğu Ekspresi ile gerek Turistik Doğu Ekspresi ile aynı zamanda Bakü-Tiflis-Kars tren yolu Hattı ile geldiklerinden dolayı bu doğal güzelliği, bozkırın vahası olarak bilinen Kars'ın önemli noktalarından birisi olan Benliahmet Tren İstasyonu'nun kısa zamanda çevre temizliğinin yapılması, ağaçların budanması ve korunması, Kars için önemli bir çalışma olacaktır" diye konuştu.

Öte yandan, içerisinde tarihi kule, eski istasyon binası ve Yüzbaşı Faikbey'in de mezarı bulunan Benli Ahmet Tren İstasyonu Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi ile Kars'a gelenlerden tarafından da yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistler ilk fırsatta gittikleri istasyonu özellikle havadan dron ile görüntülüyor.

TCDD işçileri tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam, bölgenin görünümü değiştirirken, Kars'ın tanıtımına da 'bozkırın ortasındaki vaha' olarak önemli katkı sağlıyor. Kuruyan çam ağaçları dron ile havadan görüntülendi.