Tarihin En Büyük Don Olayı ve Destek Çalışmaları - Son Dakika
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Tarihin En Büyük Don Olayı ve Destek Çalışmaları

Ahmet Bağcı, tarihi don nedeniyle zarar gören çiftçilere destek sağlayacaklarını açıkladı.

17.04.2025 17:51
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TARIM ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, tarihin en büyük don hadisesiyle karşı karşıya kalındığını ve üreticinin zararının karşılanması ile ilgili çalışma yürüttüklerini belirterek, "TARSİM sigortası olanlarla ilgili zaten çalışma başladı. Onların zararları TARSİM kapsamında karşılanacaktır. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup da sigortası olmayanlarla ilgili de biz zararı tabii tespit edeceğiz. O zararı nispetinde de şu ana kadar çiftçilerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı, Samsun'un Çarşamba ilçesinde zirai dondan zarar gören Deyincek, Ulupınar ve Kabaceviz mahallelerindeki fındık bahçelerinde incelemelerde bulundu. İncelemelere Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam da katıldı. Ahmet Bağcı, ilk olarak Deyince Mahallesindeki çiftçi Mehmet Çakır'a ait fındık bahçesinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Bağcı, "Geçtiğimiz günlerde maalesef tarihimizin en büyük don hadisesiyle karşı karşıya kaldık. Bundan tabii en çok etkilenen illerimiz arasında Samsun'da var. Özellikle Samsun'la ilgili biz ilk tespitlerimizde fındık ve ceviz üzerinde ve bazı meyve çeşitleri üzerinde etkili olduğunu gördük. Sayın Bakanımızın talimatıyla hızlıca tespit çalışmalarına başladık. İlk tespitimiz alan bazında oldu. Bundan sonraki tespitimiz biraz daha ürün kaybı bazında olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Bakanımızın da talimatlarıyla birlikte bu hasar tespitinden sonra tabii ki konuyu da çiftçilerimizin şu ana kadar yaptığı, üreticilerimizin şu ana kadar yaptığı zararın karşılanması ile ilgili çalışmaları yürütmeye başladık. TARSİM sigortası olanlarla ilgili zaten çalışma başladı. Onların zararları TARSİM kapsamında karşılanacaktır. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olup da sigortası olmayanlarla ilgili de biz zararı tabii tespit edeceğiz. O zararı nispetinde de şu ana kadar çiftçilerimizin yaptığı masrafları karşılayacağız" diye konuştu.

'BAKANLIĞIMIZ GEREKLİ DESTEKLERİ SAĞLAYACAK'

2014 yılında yaşanan benzer bir don olayını da hatırlatan Bağcı, "Bundan yaklaşık 11 yıl önce, 2014 yılında da böyle bir hadise gerçekleşmişti. Tabii o hadiseyle birlikte bu aradaki farka baktığımızda aslında orada daha çok tarla bitiklerinin etkilendiğini görüyoruz. Burada don hadisesinde ise daha çok meyve bitiklerinin etkilendiğini görüyoruz. Aradaki aslında en büyük bir fark bu. Burada alansal olarak etkilenme 2014'e göre daha az gözükmekle birlikte meyve bitiklerini vurduğu için tabii hasarla ilgili daha fazla bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Yaklaşık 1 ay içerisinde bu hasar tespit çalışmalarının biteceğini düşünüyoruz. Ondan sonra zaten bakanlığımız her zaman üreticinin yanında olduğu gibi yine üreticimizin üretimi sürdürebilmesi için gerekli destekleri de sağlayacaktır" dedi.

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Kaynak: DHA

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