Tarihin Peşinde: Antikacı Bülent Hitay - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tarihin Peşinde: Antikacı Bülent Hitay

Tarihin Peşinde: Antikacı Bülent Hitay

Alsancak'taki antikacı Bülent Hitay, 50 yıllık tecrübesiyle tarihi eşyalara hayat veriyor.

24.10.2024 11:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in Alsancak semtinde küçük bir antika dükkanı olan Bülent Hitay (80), tarihe ışık tutan birçok eşyayı elinde bulunduruyor. 50 yıllık antikacı olan Hitay'ın dükkanındaki 147 yıllık gramofondan 120 yıllık tabloya kadar pek çok antika eşya dikkat çekiyor. Hitay, "Yaptığım bu işten mutluluk duyuyorum ve iyi dostlar kazanıyorum. Bu vesile ile asırlık antika eşyaları bulup almaya çalışıyorum" dedi.

Alsancak semtinde antikacılık yapan Bülent Hitay, tarihe ışık tutan birçok eşyayı elinde bulunduruyor. 50 yıldır bu işle uğraştığını belirten Hitay, 147 yıllık gramofondan 120 yıllık tabloya kadar birçok antika eşyayı dükkanında satışa sunuyor. Gençlik yıllarından itibaren antikaya ilgi duyduğunu belirten Hitay, ailesinden kalan eşyaları biriktirmeyle bu işe başladığını ve 20'li yaşlarda da özel sektörde çalışırken bile biriktirdiği eserler olduğunu söyledi. Hitay, "Amacım kar değil yaptığım işten mutluluk duyuyorum ve iyi dostlar kazanıyorum. Bu vesile ile asırlık antika eşyaları bulup almaya çalışıyorum. Şu an dükkanda yine çok değerli antika gramofon, tablo, taş plak gibi eşyalar var. Osmanlı döneminden kalan antika eşyaların neredeyse hepsinin alıcısı oldu ve bitti" dedi.

'OSMANLI DÖNEMİNE AİT OLAN TAŞ PLAKLAR VAR'

Hitay, 1877 yılında Thomas Edison'un Amerika'da ürettiği ilk müzik aleti olan gramofonu dükkanında bulundurduğunu söyleyerek, "Yine çok değerli olan Osmanlı dönemine ait olan ve İngiltere, Fransa'da, Grafson Plak gibi markalara yaptırılmış taş plaklar mevcut. 1920'li yıllarda basılan Cemal Reşit Rey'in orijinal taş plakalarını da bulunduruyorum. Ayrıca bir İngiliz balık tutma kulübünün 120 yıllık bir tablosunu tanıdık ve aracılarla getirdiğim bir parça da bulunuyor. Bu antika eşyaları Türkiye'den ya da yurt dışından benimle birlikte bu işi yapanlar aracılığıyla topluyorum. Ayrıca müzayedelerden, mezatlardan da elde ediyorum. Ayrıca Alsancak'ta varlıklı insanların vefatları sonrası satın aldığım eserler de var. Çünkü gençler genel olarak bu antika eşyalara pek ilgi duymuyorlar. Ancak ilgi duyan azınlıktaki gençler, dükkana uğrayıp bir şeyleri araştırıp soruyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Alsancak, Güncel, Kültür, İzmir, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarihin Peşinde: Antikacı Bülent Hitay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu alçakça saldırı teröre karşı kararlılığımızı perçinledi
12:15 TUSAŞ’a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu TUSAŞ'a saldıran teröristlerden birinin kimliği belli oldu
11:35 Öcalan’ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı Cemil Bayık’ın sözleri yeniden gündem oldu Öcalan'ın terör örgütü üzerinde hükmü var mı? Cemil Bayık'ın sözleri yeniden gündem oldu
11:33 Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm Türkiye genelindeki tüm havalimanlarında turuncu alarm
08:53 Ömer Öcalan İmralı’da Abdullah Öcalan ile görüştü İşte ilk sözleri Ömer Öcalan İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüştü! İşte ilk sözleri
19:06 Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor Herkes Galatasaray aleyhine verilen penaltıyı konuşuyor
19:02 Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci’ye açık çek Süper Lig devinden İrfan Can Kahveci'ye açık çek
19:00 MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak MHP lideri Bahçeli: Hiçbir kalleş proje, milli birliğimizin karşısında tutunamayacak
18:49 TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme TUSAŞ'a yapılan hain terör saldırısı sonrasında sosyal medya platformlarında dikkat çeken gelişme
18:41 Lyon’dan Wilfried Zaha’yı şaşkına çeviren karar Lyon'dan Wilfried Zaha'yı şaşkına çeviren karar
18:16 TUSAŞ’taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan’dan ilk açıklama geldi TUSAŞ'taki hain terör saldırısı sonrasında Erdoğan'dan ilk açıklama geldi
18:13 Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı Mauro Icardi yine en iyi bildiği işi yaptı
18:03 TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor TUSAŞ Tesislerinde ANKA, İHA uçuşu gerçekleştiriyor
17:51 İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ’a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: TUSAŞ'a saldıran 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2024 13:31:43. #1.13#
SON DAKİKA: Tarihin Peşinde: Antikacı Bülent Hitay - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.