Tarihin Peşinde: Antikacı Bülent Hitay

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İZMİR'in Alsancak semtinde küçük bir antika dükkanı olan Bülent Hitay (80), tarihe ışık tutan birçok eşyayı elinde bulunduruyor. 50 yıllık antikacı olan Hitay'ın dükkanındaki 147 yıllık gramofondan 120 yıllık tabloya kadar pek çok antika eşya dikkat çekiyor. Hitay, "Yaptığım bu işten mutluluk duyuyorum ve iyi dostlar kazanıyorum. Bu vesile ile asırlık antika eşyaları bulup almaya çalışıyorum" dedi.

Alsancak semtinde antikacılık yapan Bülent Hitay, tarihe ışık tutan birçok eşyayı elinde bulunduruyor. 50 yıldır bu işle uğraştığını belirten Hitay, 147 yıllık gramofondan 120 yıllık tabloya kadar birçok antika eşyayı dükkanında satışa sunuyor. Gençlik yıllarından itibaren antikaya ilgi duyduğunu belirten Hitay, ailesinden kalan eşyaları biriktirmeyle bu işe başladığını ve 20'li yaşlarda da özel sektörde çalışırken bile biriktirdiği eserler olduğunu söyledi. Hitay, "Amacım kar değil yaptığım işten mutluluk duyuyorum ve iyi dostlar kazanıyorum. Bu vesile ile asırlık antika eşyaları bulup almaya çalışıyorum. Şu an dükkanda yine çok değerli antika gramofon, tablo, taş plak gibi eşyalar var. Osmanlı döneminden kalan antika eşyaların neredeyse hepsinin alıcısı oldu ve bitti" dedi.

'OSMANLI DÖNEMİNE AİT OLAN TAŞ PLAKLAR VAR'

Hitay, 1877 yılında Thomas Edison'un Amerika'da ürettiği ilk müzik aleti olan gramofonu dükkanında bulundurduğunu söyleyerek, "Yine çok değerli olan Osmanlı dönemine ait olan ve İngiltere, Fransa'da, Grafson Plak gibi markalara yaptırılmış taş plaklar mevcut. 1920'li yıllarda basılan Cemal Reşit Rey'in orijinal taş plakalarını da bulunduruyorum. Ayrıca bir İngiliz balık tutma kulübünün 120 yıllık bir tablosunu tanıdık ve aracılarla getirdiğim bir parça da bulunuyor. Bu antika eşyaları Türkiye'den ya da yurt dışından benimle birlikte bu işi yapanlar aracılığıyla topluyorum. Ayrıca müzayedelerden, mezatlardan da elde ediyorum. Ayrıca Alsancak'ta varlıklı insanların vefatları sonrası satın aldığım eserler de var. Çünkü gençler genel olarak bu antika eşyalara pek ilgi duymuyorlar. Ancak ilgi duyan azınlıktaki gençler, dükkana uğrayıp bir şeyleri araştırıp soruyorlar" diye konuştu.