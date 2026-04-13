13 Nisan'da Tarihe Damga Vuran Olaylar ve Doğumlar
13 Nisan'da Tarihe Damga Vuran Olaylar ve Doğumlar

13.04.2026 03:20
13 Nisan tarihi, birçok önemli olay ve doğumlarıyla dünya tarihindeki kritik anları barındırıyor. Kutsal Roma İmparatorluğu'ndan, Amritsar Katliamı'na kadar pek çok başlıca olay bu günde gerçekleşti.

13 Nisan, tarihsel süreçte birçok önemli olaya ev sahipliği yapmıştır. 1111'de V. Heinrich, Kutsal Roma İmparatoru olarak taç giydi. 1204'te Dördüncü Haçlı Seferi sırasında Konstantinopolis yağmalandı. 1517'de Son Memlük Sultanı II. Tomanbay, I. Selim tarafından idam edildi. 1796'da Amerika Birleşik Devletleri'ne ilk fil getirildi. 1839'da El Salvador bağımsızlığını ilan etti. 1849'da Macaristan cumhuriyet rejimine geçti. 1870'te Metropolitan Sanat Müzesi New York'ta açıldı. 1909'da Osmanlı İmparatorluğu'nda 31 Mart Olayı gerçekleşti. 1919'da Amritsar Katliamı'nda İngiliz askerleri 379 protestocuyu öldürdü. 1921'de İspanya Komünist İşçi Partisi kuruldu. 1933'te Sabiha ve Melek Hanımlar Türkiye'nin ilk kadın mühendisleri oldu. 1941'de Sovyetler Birliği ve Japonya saldırmazlık paktı imzaladı. 1945'te Nazi Almanyası 1000'den fazla mahkûmu öldürdü ve Sovyetler ile Bulgaristan Viyana'yı ele geçirdi. 1949'da Türk Kadınlar Birliği kuruldu. 1970'te Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne baskın düzenlendi ve Apollo 13 uzay mekiği oksijen tankı patlamasına rağmen başarıyla dünyaya döndü. 1975'te Lübnan iç savaşı başladı. 1982'de eski bakan Hilmi İşgüzar hapis cezasına çarptırıldı. 1985'te Arnavutluk'ta Ramiz Alia lider oldu. 1987'de Türkiye-Yunanistan Dostluk Derneği kuruldu ve Portekiz ile Çin Makao'nun iadesi için anlaşma imzaladı. 1994'te RTÜK Yasası kabul edildi ve Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan dikkat çeken bir ifade kullandı. 1998'de PKK'nın iki numaralı ismi Şemdin Sakık yakalandı.

Önemli doğumlar arasında 1506'da Cizvitler kurucusu Pierre Favre, 1519'da Fransa Kraliçesi Catherine de' Medici, 1570'te İngiliz isyancı Guy Fawkes, 1743'te ABD'nin 3. Başkanı Thomas Jefferson, 1764'te Fransız mareşal Laurent de Gouvion Saint-Cyr, 1771'de İngiliz mühendis Richard Trevithick, 1808'de İtalyan mucit Antonio Meucci, 1825'te Kanadalı yazar Thomas D'Arcy McGee, 1851'de Amerikalı teozof William Quan Judge ve 1860'ta Belçikalı ressam James Ensor yer almaktadır. Bu gün, dünya tarihindeki birçok dönüm noktasını içinde barındırmaktadır.

