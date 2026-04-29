Tarihte Bugün: 29 Nisan

29 Nisan tarihinde birçok önemli olay yaşandı. 1091'de Peçenekler, Bizans ile Levounion Muharebesi'ni yaptı. 1903'te Kanada'da toprak kaymasında 70 kişi öldü. 1916'da Kut'ül Ammare Kuşatması'nda Osmanlı ordusu İngilizleri esir aldı. 1920'de TBMM, Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nu onayladı. 1939'da Türk güreşçiler Avrupa ikincisi oldu. 1945'te Alman birlikleri İtalya'da teslim oldu, Hitler evlendi ve Sovyet tankları Berlin'e girdi. 1991'de Bangladeş'te kasırga 138.000 kişiyi öldürdü. 2005'te Suriye Lübnan'dan çekildi. 2011'de Prens William evlendi. 2017'de Türkiye'de Vikipedi'ye erişim engellendi.

Doğumlar arasında Karl Drais (1785), Henri Poincaré (1854), William Randolph Hearst (1863), Ali Fethi Okyar (1880), Duke Ellington (1899), Hirohito (1901), Jerry Seinfeld (1954), Daniel Day-Lewis (1957) ve Michelle Pfeiffer (1958) yer alıyor.