Tarihte Evlilik Teklifi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

14.04.2026 15:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da, Lütfi Gültekin Pompeiopolis Antik Kenti'nde kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Kent Tarihi Müzesi Müdürü Lütfi Gültekin, kız arkadaşına Pompeiopolis Antik Kenti'nde evlilik teklifinde bulundu.

Gültekin, geçmişi yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan Pompeiopolis Antik Kenti'ndeki tiyatroda, hayatını birleştirmek istediği Arzu Yüksel'e evlilik teklif etti.

Tarihe ilgisini böyle bir evlilik teklifiyle taçlandırmak istediğini belirten Gültekin, "Taşköprü tarihine büyük bir ilgi duyuyorum. Hayatımızda yeni bir sayfa açarken bunu anlamlı bir mekanda yapmak istedim. Yaklaşık 2 bin yıllık geçmişe sahip Pompeiopolis Antik Kenti'nin tiyatro basamaklarında bu teklifi gerçekleştirerek, adeta tarihin içinde yeni bir tarih yazmak istedim." dedi.

Arzu Yüksel ise sürpriz teklif karşısında duygulandığını dile getirerek, "Lütfi Gültekin'in tarihe ilgisini biliyordum ancak böyle bir sürpriz beklemiyordum. 2 bin yıllık tarihi tiyatroda yapılan bu anlamlı teklif beni çok mutlu etti. Elbette cevabım, 'Evet' oldu. Şimdi birlikte yeni bir hikaye yazmaya hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kastamonu, Evlilik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler

15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 15:18:15. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.