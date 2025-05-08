Tarihteki İlk ABD'li Papa: Robert Francis Prevost - Son Dakika
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Tarihteki İlk ABD'li Papa: Robert Francis Prevost

Kardinal Robert Francis Prevost, Papa 14'üncü Leo olarak seçilerek tarihe geçti.

08.05.2025 21:46
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- Yeni Papa ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost oldu

Prevost tarihteki ilk ABD'li papa oldu

Prevost Papa 14'üncü Leo adını seçti

VATİKAN - Vatikan'da yapılan 3'üncü oylamada, ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost papa olarak seçildi. Tarihteki ilk ABD'li papa olan Prevost, Papa 14'üncü Leo adını seçti.

Hristiyan Katolik Kilisesinin merkezi Vatikan'da gerçekleştirilen papalık seçiminin ikinci günüdeki 3'üncü oylamada yeni papa belli oldu. Sistina Şapeli'nde beyaz dumanın yükselmesinin ardından Aziz Petrus Meydanı'nda çanlar çalınarak 1,4 milyar mensubu olan Katolik Kilisesi'nin yeni liderinin seçildiği dünyaya ilan edildi. Yeni papanın belli olması ile Aziz Petrus Meydanı'ndaki kalabalıktan İtalyanca "Viva il Papa" (Çok yaşa Papa) şeklinde tezahüratlar yükseldi.

Tarihteki ABD'li ilk papa

Aziz Petrus Bazilikası'nın balkonuna çıkan bir kardinal, Latince, "Habemus papam" (Bir papamız var) ifadesiyle yeni papanın seçildiğini resmen ilan ederek, Yeni papanın 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost olduğu duyurdu. Tarihteki ilk ABD'li papa olan Prevost, Papa 14'üncü Leo adını seçti. Pervost, ayrıca Katolik Kilisesi'nin 267'inci papası olarak kayıtlara geçti.

"Barış sizinle olsun"

Papalık elbisesi giyinerek Aziz Petrus Bazilikası'nın balkondan meydandaki kalabalığı selamlayan Prevost, kalabalığa İtalyanca, "Barış sizinle olsun" diye seslendi. Papa 14'üncü Leo, konuşmasının başında selefi Papa Francis'e saygılarını sunarak, "Papa Francis'in Roma'yı kutsayan o nazik sesini kulaklarımızda tutalım. Papa Francis, Paskalya sabahı Roma'yı kutsarken, tüm dünyayı da kutsamıştı. Benim de bunun devamını getirmeme izin verin. Tanrı hepimizi koşulsuz seviyor. Kötülük galip gelmeyecek" dedi.

Konuşmasında inananları şefkat ve sevgilerini göstermeye davet eden Papa Leo, Katolik Kilisesi'nin de köprüler ve birlik inşa etmesi gerektiğini söyledi. Papa Leo, "Hep birlikte misyoner bir kilise olmayı hedeflemeliyiz. Köprüler ve diyalog kuran bir kilise" dedi.

Papa 14'üncü Leo kimdir?

1955 yılında ABD'nin Chicago kentinde doğan Papa 14'üncü Leo, lisans eğitimini Pensilvanya'daki Villanova Üniversitesi'nde matematik alanında aldı. Ardından Chicago Katolik Teoloji Birliği'nden teoloji diploması aldı. Daha sonra Roma'ya gönderilerek burada Aziz Thomas Aquinas Papalık Üniversitesi'nde kilise hukuku eğitimi aldı ve 1982 yılı haziran ayında rahip olarak takdis edildi.

Kariyerinin büyük bir bölümünü Güney Amerika'da misyoner olarak geçiren ve son olarak Vatikan'da piskopos atamalarından sorumlu bir ofisin başında yer alan Prevost, bir süre önce verdiği bir röportajda kendisini halen misyoner olarak gördüğünü açıklamıştı. İki günlük konklav sürecinde kendisini seçen kardinallere teşekkür eden Papa, Güney Amerika'daki görevi sırasında Peru'da kendisine yardımcı olan çalışma arkadaşlarına da İspanyolca teşekkür etti.

Trump'tan tebrik

ABD Başkanı Donald Trump, Kardinal Prevost'u papa seçilmesinin ardından tebrik ederek, "Kardinal Robert Francis Prevost'u, papa olarak seçildiği için kutluyorum. İlk ABD'li Papa'nın bu şekilde ortaya çıkması büyük bir onur. Ne heyecan verici bir gelişme ve ülkemiz için büyük bir onur. Papa 14'üncü Leo ile tanışmayı dört gözle bekliyorum. Bu, çok anlamlı bir an olacak" dedi.

Öte yandan bir önceki Papa Francis'in 21 Nisan'da ölümünün ardından yeni papanın belirlenmesi için dünyanın dört bir yanından gelen 133 kardinal, Papalık seçimi için gerçekleştirilen toplantıya (Konklav) 7 Mayıs'ta Sistina Şapeli'nde başlamıştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tarihteki İlk ABD'li Papa: Robert Francis Prevost - Son Dakika

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