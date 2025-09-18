Tarık Akan, Bakırköy'de Ölümünün 9. Yılında Anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tarık Akan, Bakırköy'de Ölümünün 9. Yılında Anıldı

18.09.2025 12:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediyesi, Türk sinemasının efsanevi ismi Tarık Akan'ı ölümünün 9. yılında düzenlediği özel programla andı. Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Akan'ın mirasını yaşatmanın önemine vurgu yaptı.

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ı ölümünün 9'uncu yılında özel bir programla andı. Programa katılan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bugün bize düşen Tarık Akan'ın bize bıraktığı mirası ve değerleri yaşatmaktır. Ben kendi adıma bunun sözünü sizlerin huzurunda veriyorum" dedi.

Bakırköy Belediyesi, oyuncu Tarık Akan'ın ölümünün 9'uncu yılında bir anma programı düzenledi. Ataköy Tarık Akan Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, yönetmen Ümit Efekan ile oyuncular Halil Ergün ve Nur Sürer'in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Tarık Akan'ın sinema yolculuğu, toplumsal meselelerdeki duyarlılığı ve Türk sinemasına bıraktığı izler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Söyleşinin ardından, yönetmenliğini Ümit Efekan'ın üstlendiği ve başrolünde Tarık Akan'ın yer aldığı "Halkalı Köle" filmi izleyicilerle buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Baran Seyhan, Tarık Akan'ın kızı Özlem Üregül ve oğlu Yaşar Özgür Üregül de katıldı.

"Doğru bildiği yoldan şaşmayan, cesur bir aydındı"

Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Akan'ın sadece beyazperdenin parlayan yıldızı olmadığını vurgulayarak, "Tarık Akan, yüzlerce filmde farklı karakterlere can vererek bizlere umut, sevda, mücadele, adalet ve kardeşlik duygularını hatırlatan bir sanatçıydı. Sevdalarımızı, haksızlıklara karşı direncimizi, umuda olan inancımızı gördük beyaz perdede… Ama ondan da öte, halkının yanında duran, doğru bildiği yoldan şaşmayan, cesur bir aydındı. Hayatının son yıllarında bu ülkenin aydınlarına, komutanlarına kurulan kumpaslara karşı mücadele ederek geçirdi. Tarık Akan bugün aramızda olsa, tüm kumpaslara ve hukuksuzluklara karşı, adalet ve özgürlük için Saraçhane'den Silivri'ye dek uzanan mücadelede hepimizin önünde yürürdü" dedi.

"Onun anısını yaşatmak için hep birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız"

Tarık Akan'ın Bakırköy'e bir okul kazandırdığını da hatırlatan Başkan Ovalıoğlu, "Bakırköy'ün orta yerinde 1884 yılında yapılan tarihi bir yapıyı aldı, akılla ve bilimle büyüyen bir neslin yetişmesine katkı sunmak için bir okula dönüştürdü. Cevizlik Mahallemizde 1991 yılında Tarık Akan ile yeniden hayat bulan 'Taş Mektep' bugün hala daha bilime, cumhuriyet değerlerine ve en önemlisi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e yürekten bağlı nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Bizim kültürümüzde komşuluk kavramının çok önemli bir yeri vardır. Hepimiz Tarık Akan gibi bir komşumuz olduğu için çok şanslıyız. Bu kentin her köşesinde Tarık Akan'ın izleri vardır. Bugün bize düşen Tarık Akan'ın bize bıraktığı mirası ve değerleri yaşatmaktır. Ben kendi adıma bunun sözünü sizlerin huzurunda veriyorum. Şu an Tarık Akan'ı selamladığımız ve adını taşıyan bu salonumuzu göreve gelir gelmez baştan sona yeniledik. Tabii ki onun anısını yaşatmak için hep birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ayşegül Ovalıoğlu, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Tarık Akan, Güncel, Sinema, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarık Akan, Bakırköy'de Ölümünün 9. Yılında Anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tam 14 metre uzunluğunda 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak Tam 14 metre uzunluğunda! 4 yıl boyunca toprak altında kaldı, şimdi yeniden çıkarılacak
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Dev gemi Bodrum’a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı Dev gemi Bodrum'a demir attı, yüzlerce turist sel oldu ilçeye aktı
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu Mirastan pay almak için babasının aracına bomba koydu

14:47
Yine cebini dolduracak İşte Mourinho’nun Benfica’dan alacağı maaş
Yine cebini dolduracak! İşte Mourinho'nun Benfica'dan alacağı maaş
14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 15:06:40. #7.12#
SON DAKİKA: Tarık Akan, Bakırköy'de Ölümünün 9. Yılında Anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.