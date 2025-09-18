Tarık Akan, Bakırköy'de Ölümünün 9. Yılında Anıldı

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi, Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan'ı ölümünün 9'uncu yılında özel bir programla andı. Programa katılan Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, "Bugün bize düşen Tarık Akan'ın bize bıraktığı mirası ve değerleri yaşatmaktır. Ben kendi adıma bunun sözünü sizlerin huzurunda veriyorum" dedi.

Bakırköy Belediyesi, oyuncu Tarık Akan'ın ölümünün 9'uncu yılında bir anma programı düzenledi. Ataköy Tarık Akan Konferans Salonu'nda düzenlenen anma programında, yönetmen Ümit Efekan ile oyuncular Halil Ergün ve Nur Sürer'in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşide Tarık Akan'ın sinema yolculuğu, toplumsal meselelerdeki duyarlılığı ve Türk sinemasına bıraktığı izler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Söyleşinin ardından, yönetmenliğini Ümit Efekan'ın üstlendiği ve başrolünde Tarık Akan'ın yer aldığı "Halkalı Köle" filmi izleyicilerle buluştu.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa, Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Baran Seyhan, Tarık Akan'ın kızı Özlem Üregül ve oğlu Yaşar Özgür Üregül de katıldı.

"Doğru bildiği yoldan şaşmayan, cesur bir aydındı"

Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, Akan'ın sadece beyazperdenin parlayan yıldızı olmadığını vurgulayarak, "Tarık Akan, yüzlerce filmde farklı karakterlere can vererek bizlere umut, sevda, mücadele, adalet ve kardeşlik duygularını hatırlatan bir sanatçıydı. Sevdalarımızı, haksızlıklara karşı direncimizi, umuda olan inancımızı gördük beyaz perdede… Ama ondan da öte, halkının yanında duran, doğru bildiği yoldan şaşmayan, cesur bir aydındı. Hayatının son yıllarında bu ülkenin aydınlarına, komutanlarına kurulan kumpaslara karşı mücadele ederek geçirdi. Tarık Akan bugün aramızda olsa, tüm kumpaslara ve hukuksuzluklara karşı, adalet ve özgürlük için Saraçhane'den Silivri'ye dek uzanan mücadelede hepimizin önünde yürürdü" dedi.

"Onun anısını yaşatmak için hep birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız"

Tarık Akan'ın Bakırköy'e bir okul kazandırdığını da hatırlatan Başkan Ovalıoğlu, "Bakırköy'ün orta yerinde 1884 yılında yapılan tarihi bir yapıyı aldı, akılla ve bilimle büyüyen bir neslin yetişmesine katkı sunmak için bir okula dönüştürdü. Cevizlik Mahallemizde 1991 yılında Tarık Akan ile yeniden hayat bulan 'Taş Mektep' bugün hala daha bilime, cumhuriyet değerlerine ve en önemlisi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e yürekten bağlı nesiller yetiştirmeye devam ediyor. Bizim kültürümüzde komşuluk kavramının çok önemli bir yeri vardır. Hepimiz Tarık Akan gibi bir komşumuz olduğu için çok şanslıyız. Bu kentin her köşesinde Tarık Akan'ın izleri vardır. Bugün bize düşen Tarık Akan'ın bize bıraktığı mirası ve değerleri yaşatmaktır. Ben kendi adıma bunun sözünü sizlerin huzurunda veriyorum. Şu an Tarık Akan'ı selamladığımız ve adını taşıyan bu salonumuzu göreve gelir gelmez baştan sona yeniledik. Tabii ki onun anısını yaşatmak için hep birlikte çok daha güzel işlere imza atacağız" diye konuştu.