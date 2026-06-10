Ordu'da tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Çaybaşı Çağlayan Mahallesi'nde Kemal Demir (67) idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak fındık bahçesine devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Demir'in cenazesi, Ünye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Tarım Aracı Devrildi: 1 Ölü - Son Dakika
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