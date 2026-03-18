Tarım Aracı Devrildi, İki Kişi Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada karı koca yaralandı.
Çatapınar Mahallesi'nde Mazhar T'nin kullandığı "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile eşi Meryem T, Ünye Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
