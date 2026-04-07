Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen tarım aracının sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Karagön'ün (50) kullandığı "pat pat" diye tabir edilen tarım aracı, Babatorun-Türkmen mezraası yolunda tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan Karagön, kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tarım Aracı Devrildi: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?