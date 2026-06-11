Tarım Arazileri Yasaklandı, Dijital Anlaşma Onaylandı - Son Dakika
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Tarım Arazileri Yasaklandı, Dijital Anlaşma Onaylandı

11.06.2026 19:29
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TBMM, tarım arazilerinin kooperatiflerce edinilmesini yasakladı ve dijital ekonomi anlaşmasını onayladı.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda yapılan görüşmelerde, tarım arazilerinin kooperatifler tarafından edinilmesini yasaklayan ve alkol düzenlemelerini içeren 30 maddelik kanun teklifi kabul edilerek yasalaşırken, Türk Devletleri Teşkilatı ile Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması onaylandı.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplanarak gündemindeki kanun tekliflerini görüştü. Yapılan görüşmelerin ardından tarım arazilerine yönelik düzenlemeler içeren torba kanun teklifi ile Türk Devletleri Teşkilatı ve Suudi Arabistan ile imzalanan uluslararası anlaşmalara ilişkin kanun teklifleri kabul edilerek yasalaştı.

Genel Kurul'da ilk olarak, alkolle ilgili düzenlemeler ile yapı kooperatiflerinin tarım arazileri üzerinde mülkiyet ve sınırlı ayni hak edinmelerinin yasaklanmasına ilişkin maddeleri içeren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ele alındı. Toplam 30 maddeden oluşan teklifin, 16 ile 30'uncu maddelerini kapsayan ikinci bölümündeki maddelerin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından yapılan oylama sonucunda kanun teklifi kabul edildi.

DİJİTAL EKONOMİ ORTAKLIK ANLAŞMASI KABUL EDİLDİ

Tarım arazilerine ilişkin düzenlemenin ardından uluslararası anlaşmaların onaylanmasını içeren tekliflerin görüşmelerine geçildi. Bu kapsamda, "Türk Devletleri Teşkilatına Üye Devletlerin Hükümetleri Arasında Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi" Genel Kurul gündemine geldi. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin milletvekilleri kürsüden teklife ilişkin söz alarak değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerin tamamlanmasının ardından yapılan oylamada teklif kabul edildi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım Arazileri Yasaklandı, Dijital Anlaşma Onaylandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İklil İnceer İklil İnceer:
    şehirde yaşayan bi insan olarak tarım arazileri beni niye ilgilendirir bilmem ama her neyse dijital ekonomi falan çok güzel de bi çalışan bile yok hala 0 0 Yanıtla
  • Ersagun Buyuksefil Ersagun Buyuksefil:
    tarım arazilerinin kooperatifler tarafından satın alınmasını yasaklamak doğru bir karar. devlet topraklarını korumalı ve düzenlemeler yasalaştırıldı. 0 0 Yanıtla
  • Günay Coşkun Günay Coşkun:
    ya tarım arazisini kooperatiflere vermeyecekmişiz tamam anladık da dijital ekonomi anlaşması ne işe yarayacak kimse bilmiyor herhalde herkes konuşuyo da iş uygulamaya gelince kalıyo 0 0 Yanıtla
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