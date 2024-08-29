Tarım arazilerinin kiraya verilmesine karşı dava açıldı

Avukatlar Özay, Ülkü ve Çetinbilek'in imzalarıyla yapılan açıklamada, 22 Ağustos 2024 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik"in iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay'a dava açıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Tarım arazileri çiftçinin, köylünündür, onların elinde kalmalıdır. Önemli olan çiftçiyi yeniden üretime yöneltecek, ülkemizi yeniden kendi kendine yeten ülke haline getirecek, çiftçiyi aracılarına insafına bırakmayacak politikalar izlemektir. Tarım arazilerini çiftçinin, köylünün elinden alarak devlet aracılığı ile başkalarına, olasılıkla büyük şirketlere kiraya vermeye yönelik yönetmeliğin iptali ve dayanağı yasa hükmünün de Anayasa'ya aykırı olması nedeniyle Anayasa Mahkemesi 'ne başvurulması talebiyle Danıştay'da dava açıyoruz" denildi.