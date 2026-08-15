Tarım İşçilerine Afet Eğitimi - Son Dakika
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Tarım İşçilerine Afet Eğitimi

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Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına afet farkındalığı eğitimi verildi.

Sakarya'da mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına yönelik afet farkındalığı eğitimi düzenlendi.

Genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan fındık hasadı için kente gelen tarım işçilerinin Karapürçek ilçesindeki konaklama alanında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İnsani Yardım, Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (ARTE) işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinlikte afet bilgilendirmesi yapıldı.

Etkinliğin çocuklara yönelik bölümünde, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar tiyatro gösterisiyle anlatıldı.

AFAD eğitmeni İlknur Koç, bu yıl da fındık işçileri, çocukları ve ailelerine yönelik afet farkındalığı eğitimi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Çocuklara tiyatro aracılığıyla ulaşmayı ve onları eğlendirirken afet konusunda bilinçlendirmeyi amaçladıklarını belirten Koç, "Bu konuda ARTE Derneği de bize destek oldu. Çocuklarla çok güzel vakit geçirdik. Bu programların geliştirilmesini ve sürekliliğinin sağlanmasını istiyoruz." dedi.

Koç, tiyatro etkinlikleriyle verilen eğitimin, çocukların öğrendikleri bilgileri daha kolay hatırlamalarına katkı sağladığını ifade etti.

ARTE Derneği Başkanı Gürcan Salihoğlu da AFAD ile işbirliği içerisinde mevsimlik tarım işçileri ve çocuklarına yönelik afet farkındalığı çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, tiyatro ile afet eğitimini bir araya getirdiklerini anlattı.

Salihoğlu, aynı bölgede daha önce de benzer etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Çocuklarla buluşmak ve onlara bir şeyler katabilmek bizi çok mutlu ediyor. AFAD ile çalışan bir sivil toplum kuruluşuyuz ve onların koordinasyonunda faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte deprem sırasında yapılması gereken "çök-kapan-tutun" hareketi de uygulamalı gösterildi.

Programın ardından mevsimlik tarım işçileri ve çocukları müzik eşliğinde eğlenerek güzel vakit geçirdi.

Kaynak: AA

Sakarya, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tarım İşçilerine Afet Eğitimi - Son Dakika

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