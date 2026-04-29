Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın: 'Biz bir kamu kurumu değil, çiftçi kuruluşuyuz'

Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kurumun kasıtlı olarak siyasi tartışmaların merkezine çekilmeye çalışıldığını vurgulayarak, 'Biz bir kamu kurumu değil, çiftçi kuruluşuyuz. Bizi ortaklarımız olan çiftçilerimize sorun' dedi. Aydın, 2025 yılı sonu itibarıyla konsolide net kârın 18 milyar TL'ye ulaştığını, aktif büyüklüğün 219 milyar TL'ye çıktığını ve özkaynakların 94 milyar TL'ye yükseldiğini belirtti.

Aydın, 'Bu güçlü sonucun arkasında etkin maliyet yönetimi, sıkı mali disiplin, doğru finansman ve yatırım stratejimiz yatıyor' diyerek, kârlılık artışının sürdürülebilir olduğunu ifade etti. Zorlu ekonomik ve iklimsel koşullara rağmen üreticinin yanında olduklarını vurgulayan Aydın, 'Tarlasında ürünü kalan kim varsa onu kaderiyle baş başa bırakmadık' dedi.

Tarım Kredi Grubu'nun 18 şirket, 53 fabrika ve 2 limanla entegre bir tarım ekosistemi olduğunu belirten Aydın, 'Biz bir takımız, konsolide değerlendirmek gerekir' dedi. 2025 yılında tüm şirketlerin faaliyet kârı elde ettiğini söyleyen Aydın, 'Bu kârı üretirken çiftçimizi mutlu ederek ürettik' ifadelerini kullandı.

Aydın, elde edilen kârın yeniden yatırıma dönüştürüleceğini belirterek, 'Bizim anlayışımızda kâr, yeniden üretime, sanayiye ve çiftçimizi güçlendirecek alanlara yönlendirilecek stratejik bir imkândır' dedi. Siyasi malzeme yapılmasından rahatsız olduklarını ifade eden Aydın, 'Tarım Kredi'nin başarısı yorumlarla değil, sonuçlarla ölçülür' diyerek sözlerini tamamladı.