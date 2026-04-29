Tarım Kredi Grubu 2025'te rekor büyüme: Aktif büyüklüğü 219 milyar liraya ulaştı

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, 2025 yılı sonu itibarıyla Grubun aktif büyüklüğünü 219 milyar liraya taşıyarak yüzde 50 oranında rekor büyüme kaydettiklerini açıkladı. Öz kaynaklar yüzde 45 artışla 94 milyar liraya, konsolide net kar ise 5 milyar liradan 18 milyar liraya yükseldi.

Aydın, bu başarının çiftçiyi aracılardan ve fırsatçılardan koruyarak, uygun maliyetli girdi temini ve ürün alımıyla sağlandığını belirtti. Grubun siyasi tartışmaların merkezine çekilmeye çalışıldığını ancak bir kamu kurumu değil, çiftçi kuruluşu olduğunu vurguladı. Elde edilen kârın yeni yatırımlarla çiftçiye geri döndürüleceğini ifade etti.

2025 yılında tüm şirketlerin faaliyet karı elde ettiğini, 40 farklı üründe 1 milyon ton ürün alımı yapılarak çiftçiye yaklaşık 20 milyar lira ödendiğini aktaran Aydın, Grubun 18 şirket, 53 fabrika ve 5 bin satış noktasıyla tarımsal sanayide lider konumda olduğunu söyledi.