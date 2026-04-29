Tarım Kredi Grubu 2025'te rekor büyüme: Aktif büyüklüğü 219 milyar liraya ulaştı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tarım Kredi Grubu 2025'te rekor büyüme: Aktif büyüklüğü 219 milyar liraya ulaştı

29.04.2026 10:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Kredi Grubu, 2025 yılını aktif büyüklüğünü yüzde 50 artırarak 219 milyar liraya, konsolide net karını ise 5 milyar liradan 18 milyar liraya yükselterek tamamladı. Genel Müdür Hüseyin Aydın, başarının çiftçi odaklı politikalarla elde edildiğini vurguladı.

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, 2025 yılı sonu itibarıyla Grubun aktif büyüklüğünü 219 milyar liraya taşıyarak yüzde 50 oranında rekor büyüme kaydettiklerini açıkladı. Öz kaynaklar yüzde 45 artışla 94 milyar liraya, konsolide net kar ise 5 milyar liradan 18 milyar liraya yükseldi.

Aydın, bu başarının çiftçiyi aracılardan ve fırsatçılardan koruyarak, uygun maliyetli girdi temini ve ürün alımıyla sağlandığını belirtti. Grubun siyasi tartışmaların merkezine çekilmeye çalışıldığını ancak bir kamu kurumu değil, çiftçi kuruluşu olduğunu vurguladı. Elde edilen kârın yeni yatırımlarla çiftçiye geri döndürüleceğini ifade etti.

2025 yılında tüm şirketlerin faaliyet karı elde ettiğini, 40 farklı üründe 1 milyon ton ürün alımı yapılarak çiftçiye yaklaşık 20 milyar lira ödendiğini aktaran Aydın, Grubun 18 şirket, 53 fabrika ve 5 bin satış noktasıyla tarımsal sanayide lider konumda olduğunu söyledi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2026 10:54:47. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.