Tarım Kredi Kooperatifleri'nde Skandal İddiaları

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(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, "Tarım Kredi Kooperatifleri'nin görevi çiftçiyi desteklemek, tarımsal üretimi teşvik etmek ve girdi maliyetlerini düşürmektir. Ancak geldiğimiz noktada bu kurum, çiftçinin sırtından rant devşiren bir yapıya dönüşmüş durumda. Son olarak ortaya çıkan LNG gemisi skandalı, bu düzenin ne kadar çarpık hale geldiğini gözler önüne seriyor. Düşünebiliyor musunuz? Tarım Kredi Kooperatifleri'nin iştiraki olan bir şirket, çiftçinin kaynağıyla bir LNG gemisi aldırıyor, sonra aynı gemiyi yine kendi kendine kiralıyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçiye destek olması gerekirken yandaş şirketlerin servetini artıran bir yapıya dönüştü" dedi.

CHP Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Adem'in açıklaması şöyle:

"Tarım Kredi Kooperatifleri'nin görevi çiftçiyi desteklemek, tarımsal üretimi teşvik etmek ve girdi maliyetlerini düşürmektir. Ancak geldiğimiz noktada bu kurum, çiftçinin sırtından rant devşiren bir yapıya dönüşmüş durumda. Son olarak ortaya çıkan LNG gemisi skandalı, bu düzenin ne kadar çarpık hale geldiğini gözler önüne seriyor. Edindiğimiz bilgilere göre, çiftçinin kaynağı kullanılarak bir LNG gemisi alınmış ancak bu gemi tekrar aynı şirkete kiralanmıştır. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Bağcı bile bu sözleşmeyi şirket çıkarlarına aykırı bularak imza atmaktan kaçınmıştır. Ancak buna rağmen Tarım Kredi Kooperatifleri yöneticileri sözleşmeye imza atmış ve çiftçinin milyonlarca dolarlık kaynağı belirli şirketlere aktarıldığı iddia edilmektedir. Üstelik sektör uzmanları, bu geminin çok daha düşük maliyetlerle kiralanabileceğini belirtirken neden böyle bir yönteme başvurulduğu kamuoyuna açıklanmamıştır.

"Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kaynaklarının bu şekilde harcanması kabul edilemez"

Bugün Türkiye'de çiftçi gübreyi, mazotu, yemi yüksek fiyatlarla almak zorunda kalırken Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kaynaklarının bu şekilde harcanması kabul edilemez. Bu kurumun asli görevi, üretimi desteklemek ve çiftçinin maliyetlerini düşürmektir. Ancak görüyoruz ki çiftçiye ucuz girdi sağlamak yerine, skandal sözleşmelerle bir avuç yandaş zengin ediliyor. Bu gelişmeler, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yönetim anlayışının artık ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini gösteriyor. Tarımın desteklenmesi için kurulmuş bu yapıların, çiftçinin refahı için değil, başka amaçlarla kullanılıyor olması, gıda güvenliği açısından da büyük bir risk oluşturmaktadır.

"Türkiye'nin tarımı, bu kötü yönetimi hak etmiyor"

Düşünebiliyor musunuz? Tarım Kredi Kooperatifleri'nin iştiraki olan bir şirket, çiftçinin kaynağıyla bir LNG gemisi aldırıyor, sonra aynı gemiyi yine kendi kendine kiralıyor. Sözün bittiği yerdeyiz. Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçiye destek olması gerekirken yandaş şirketlerin servetini artıran bir yapıya dönüştü. Biz CHP olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kaynaklarının kimlere, hangi yöntemlerle aktarıldığını sorgulamaya devam edeceğiz. Türkiye'nin tarımı, bu kötü yönetimi hak etmiyor."