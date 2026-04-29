Tarım Kredi Market 4 Mayıs'a Kadar Geçerli Aktüel Ürünler Listesi - Son Dakika
Tarım Kredi Market 4 Mayıs'a Kadar Geçerli Aktüel Ürünler Listesi

29.04.2026 11:21
Tarım Kredi Kooperatifi'nin 28 Nisan - 4 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli aktüel kataloğu yayımlandı. Stoklarla sınırlı ürünler mağazalara göre değişiklik gösterebiliyor.

Tarım Kredi Market'in 4 Mayıs 2026 Pazartesi gününe kadar geçerli indirim kataloğunda birçok ürün yer alıyor. İşte öne çıkan ürünler ve fiyatları:

Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt (3000 g) 129,00 TL, Riviera Zeytinyağı (1 L) 249,00 TL, Anadolu Osmancık Pirinç (2,5 kg) 172,50 TL, Erzincan Tam Yağlı Tulum Peyniri Koyun (350 g) 219,90 TL, Nohut (8,5 mm, 2,5 kg) 159,90 TL. Dr. Oetker ürünlerinde %25 indirim bulunuyor.

Dana Usta Köfte (320 g) 224,90 TL, Konet Donuk Pişmiş Dana Döner (250 g) 159,90 TL, Eski Kaşar Peyniri İnek (350 g) 169,00 TL, Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir (500 g) 119,00 TL, Misafir Çiğ Köfte (1000 g) 99,00 TL, Doyfarm Piliç Nugget (1 kg) 119,90 TL, Dondurulmuş Mandalina Suyu (1 L) 114,90 TL, Feast Orman Meyvesi (300 g) 194,90 TL, Asi Künefe Katmer (150 g) 74,90 TL, Torku Süzme Peynir (450 g) 109,00 TL, Labne (200 g) 55,00 TL, Küp Şeker (1 kg) 49,90 TL, Tamek Közlenmiş Biber (530 g) 74,50 TL, Tamek Közlenmiş Patlıcan (520 g) 59,90 TL, Dana Füme Kuru Et (100 g) 349,00 TL, Dana Füme Kaburga (100 g) 235,00 TL, Süt Çeşitleri (200 ml) 12,50 TL, Sade Süt (200 ml) 10,90 TL, Öncüller Kuşburnu/Kızılcık Marmelatı (430 g) 109,90 TL, Marmarabirlik Premium Siyah Zeytin (800 g) 359,00 TL, Marmarabirlik Zeytin Ezmesi (175 g) 49,90 TL, Eski Kaşar Peyniri (250 g) 169,00 TL, İzmir Tulum Peyniri (400 g) 265,00 TL, Yayla Balı (450 g) 369,90 TL.

Temizlik ve kişisel bakım ürünleri: Aqua Bambulu Tuvalet Kağıdı (40'lı) 249,00 TL, Aqua Bambulu Kağıt Havlu (12'li) 139,90 TL, Kızılay Maden Suyu (6'lı) 59,50 TL, Peros Sıvı Çamaşır Deterjanı (3 L) 179,00 TL, Dibek Kahvesi (200 g) 59,50 TL, Soğuk Çay (1 L) 25,50 TL, Clear Şampuan (350 ml) 149,90 TL, Mr. Oxy Yüzey Temizlik Havlusu (100'lü) 64,90 TL, Black Bruin Enerji İçeceği (250 ml) 29,90 TL, Beyoğlu Tane Fındıklı Sütlü Çikolata (30 g) 34,90 TL, Eti Kare Çikolata (60 g) 52,90 TL, Gofret (200 g) 27,90 TL, Difaş Ultra Clean Diş Fırçası (3'lü) 79,90 TL, Duru Kalıp Sabun (600 g) 109,90 TL, Mr. Oxy Yer Temizlik Havlusu (50'li) 109,90 TL, Ülker Saklıköy Sütlü Kremalı Bisküvi (3x88 g) 46,90 TL, Ülker Saklıköy Sade/Çikolatalı Kremalı Bisküvi (4x100 g) 59,90 TL, Fructious Poşet Kurutulmuş Mandalina Dilimleri (60 g) 69,50 TL, Eti Lifalif Yulaf Ezmesi (500 g/350 g) 69,90 TL, Elit Sıvı Sabun (750 ml) 37,50 TL, Elit Bulaşık Deterjanı (750 ml) 46,90 TL, Bingo Yumuşatıcı Soft (5 L) 169,00 TL.

Diğer ürünler: Tavuk Pirzola (kg) 169,90 TL, Dana Kasap Sucuk (400 g) 289,00 TL, Rok Kömür (2 kg) 129,90 TL, Dana Macar Salam Dilimli (50 g) 27,90 TL, İçim Yarım Yağlı Üçgen Peynir (100 g) 34,90 TL, Teksüt 3'lü Yöresel Peynir (200 g) 99,90 TL, Şişe Ayran (1500 ml) 53,90 TL, Relax 1.5 L Camping Termos 499,90 TL, Relax 2 L Piknik Termos 899,90 TL, Patos Cips (185 g) 49,90 TL, Cipso Cips (160 g) 59,90 TL, Siyah Ay Çekirdeği 89,90 TL, Kavrulmuş Fındık Doypack 599 TL, Kavrulmuş Antep Fıstığı 269,90 TL, Sarıyer Portakal (2,5 L) 55,50 TL, Sarıyer Şekersiz Kola (2,5 L) 53,90 TL, Sarıyer Kola (2,5 L) 57,90 TL, Dimes Meyve Suyu (1 L) 59,90 TL, Siyah Ay Çekirdeği (500 g) 59,90 TL, Obsesso Kahve (250 ml) 54,90 TL, Bardak Poşet Çay (25'li) 26,90 TL, Elit ve Alg Karton Bardak (20'li) 18,90 TL, Fushia Eko Masa Örtüsü (140x140 cm) 69,90 TL, Alg Karton Bardak (10'lu) 22,90 TL, Mikado Taşınabilir Speaker 349,00 TL, Solar Kamp Feneri 399,00 TL, Led Kafa Lambası 129,90 TL, Demet Çay Bardağı (6'lı) 109,90 TL, Demet Optikli Çay Bardağı (6'lı) 119,90 TL, Elit Peçete (100'lü) 25,90 TL.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Son Dakika Güncel Tarım Kredi Market 4 Mayıs'a Kadar Geçerli Aktüel Ürünler Listesi - Son Dakika

İstanbul Boğazı’nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı İstanbul Boğazı'nda faciadan kıl payı kurtulan yalının iş kadınına ait olduğu ortaya çıktı
En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam En düşük emekli maaşı yeniden şekilleniyor: İşte konuşulan yeni rakam
Kuzey Kore’de infazlar iki katına çıktı Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar Kuzey Kore'de infazlar iki katına çıktı! Yabancı dizi izleyenleri bile idam ediyorlar
Hepsi aynı evde ele geçirildi Resmen servet Hepsi aynı evde ele geçirildi! Resmen servet
Fenerbahçe’de Tedesco dönemi resmen bitti İşte ödenen tazminat Fenerbahçe'de Tedesco dönemi resmen bitti! İşte ödenen tazminat
22 bin lira zam umudu doğdu 14,4 milyon kişi için emsal olabilir 22 bin lira zam umudu doğdu! 14,4 milyon kişi için emsal olabilir

11:32
Trump’tan İran’a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın
Trump'tan İran'a nükleer anlaşma uyarısı: Aklınızı başınıza alın
11:10
Nizamettin Kabaiş: Rojin’in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
Nizamettin Kabaiş: Rojin'in oda arkadaşı bize ihanet etti, 4 kez ifade değiştirdi
10:57
BAE’nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
BAE'nin tarihi kararı küresel enerji piyasalarında deprem etkisi yarattı
10:46
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
ABD-İran savaşıyla ilgili tedirgin eden iddia: Rusya da dahil olacak
10:19
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş’u görevinden etti
Fener maçında yaptığı şov, Mete Kuş'u görevinden etti
09:54
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
Halk otobüsü otomobilin üzerine devrildi: 44 yaralı
