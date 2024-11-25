Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Serik'te Zarar Gören Alanları İnceledi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Serik'te Zarar Gören Alanları İnceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Serik\'te Zarar Gören Alanları İnceledi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, Serik ilçesinde sel ve hortum nedeniyle zarar gören tarım alanlarını gezerek üreticilerle bir araya geldi. Gümen, zarar gören alanlar için devletin gereken yardımları sağlayacağını belirtti.

25.11.2024 16:58  Güncelleme: 16:59
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ZARAR GÖREN ALANLARI İNCELEDİLER

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, beraberindeki AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Serik Kaymakamı Cemal Şahin, AK Parti İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ve Serik Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yavuz ile Serik ilçesinde yağıştan zarar gören tarım alanlarını inceledi. Seraları gezen Bakan Yardımcısı Gümen, üreticilerle görüştü. Gümen, "Yaşanan olaylardan sonra bakanlığımızın tüm birimleri hem de AFAD ve DSİ personellerimiz sahada çalışmalara başladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise olayları anbean takip ederek gerekli talimatları verdi. Bugün bizler de buradayız" dedi.

'GEÇMİŞ OLSUN'

Üreticilerin yanında olduklarını hissettirmek istediklerini ifade eden Gümen, "Sel, hortum ve fırtınadan dolayı yaklaşık 4 bin 500 dekara yakın bir alanda hasar söz konusu. Tüm yerleri gezip ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. TARSİM'i olanların zararını TARSİM karşılayacak. Diğerleriyle ilgili de ne yapılacaksa devlet olarak yapmaya çalışacağız. Bölgemizdeki vatandaşlarımıza geçmiş olsun" diye konuştu.

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Serik'te Zarar Gören Alanları İnceledi - Son Dakika

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