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Tarım ve Orman Bakanı: 2023'te 63,4 Milyar Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapıldı - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı: 2023'te 63,4 Milyar Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 yılında üreticilere 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesinin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Yumaklı, geçen yıl yapılan desteklemelerin detaylarını paylaşarak, çiftçilere verilen desteğin bu yıl da artarak devam edeceğini belirtti. Geçen yıl bitkisel üretime 42,9 milyar lira, hayvansal üretime 14,9 milyar lira, kırsal kalkınmaya 4,9 milyar lira, su ürünlerine 266 milyon lira ve tarımsal AR-GE'ye 430 milyon lira destekleme ödemesi yapıldığı infografikte yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanı: 2023\'te 63,4 Milyar Lira Tarımsal Destekleme Ödemesi Yapıldı
08.01.2024 - 10:21,
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023'te 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına aktardıklarını bildirdi.

Yumaklı, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, geçen yıl yapılan tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "2023 yılında 63,4 milyar lira tarımsal destekleme ödemesini üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Toprağa ektiği tohumu alın teriyle sulayan, emekle hasat yapan, tarımsal üretimimize güç katan çiftçilerimize desteklerimiz bu yıl da artarak devam edecek. Her zaman ve her koşulda üreticilerimizin yanındayız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, geçen yıl bitkisel üretime 42,9 milyar lira, hayvansal üretime 14,9 milyar lira, kırsal kalkınmaya 4,9 milyar lira, su ürünlerine 266 milyon lira ve tarımsal AR-GE'ye 430 milyon lira destekleme ödemesi yapıldı.

Kaynak: AA
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Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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