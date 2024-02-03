Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı\'nı ziyaret etti

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Yumaklı, " Türkiye'nin 21 yıllık kazanımı var. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunların devamı için yerel yönetimlerle bütünleşik bir yapıda olmamız gerekir" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile birlikte AK parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. 21 yıldır mücadelenin içinde olduklarını anlatan Yumaklı, "AK Parti çatısının altında davayı daha ileriye götürmek, güçlü bir Türkiye inşa etmek için herkes gayret ediyor. Milletin umutlarına ve hedeflerine odaklandık. Zaman zaman bazı ihanetler olmuyor mu? Oluyor. Kendi içimizden çıktığını söyleyenler, aslında ayrışanlar şu anda ortada. Nereye gittikleri belli olmayan, ne söyledikleri belli olmayan haldeler. Bu sizin davanıza ne kadar inandığınızla alakalı bir konu. Bu davadan bir milim bile sapmadan bizleri de o doğru mizanda tutan birisi var. O da Sayın Cumhurbaşkanımız. Bizlerin zaman zaman işte üzüldüğü, endişeye düştüğü zamanlarda o bir lider olarak bunu yapmadı ve bizlere doğru istikameti verdi. Bu samimiyetinin altında, bu vizyonun altında 'Halka hizmet Hakk'a hizmettir' düsturu vardır" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE'NİN 21 YILLIK KAZANIMI VAR"
Yumaklı, 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye'nin 21 yıllık kazanımı var. Bunu hepimiz görüyoruz. Bunların devamı için yerel yönetimlerle bütünleşik bir yapıda olmamız gerekir. Neden? Çünkü yerel yönetimlerin yapması gereken şeyleri bile yapmadığı zaman merkezi idare mümkün olduğu kadar vatandaşın mağdur olmaması için onların da yapması gerekenleri üstlenir durumda oldu. Bu çok sağlıklı bir şey değil. Herkes kendi işini doğru şekilde yapmak durumunda. O uyum, o birliktelik mutlaka bizleri çok daha hızlı bir şekilde gelişmeye sevk edecektir."
"TÜRKİYE YÜZYILINI BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ"
Ümraniye için, "Türkiye'nin mozaiği" benzetmesi yapan Yumaklı, her bölgeden, her şehirden insanların burada bulunduğuna dikkati çekerek, "Zorunlu olarak göçmüşlerdir. Hiç kimse kendi ata toprağını böyle keyfi olarak bırakıp gelmemiştir. Çoluk çocuğumuzun geleceği için, ekmek davası için, daha iyi hayat için, daha iyi eğitim için büyükşehirlere göçmüşüzdür. Burada yüzyıllardır bu insanlar, tarihte kaderi paylaşmış insanlar, bugün şehirlerde o şehrin yönetimine dair ortak kaderi de birlikte oluşturuyorlar. Biz birbirimize olan sevgimizi, saygımızı kaybetmeden, bunları daha da ilerleterek üretip birlikte paylaşmaya devam edeceğiz ve 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz onların anlamadığı ama bizim için son derece önemli olan bu yeni dönemi inşallah birlikte inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Türkiye Yüzyılı"nın yerel yönetimlerle ilgili bir ayağının olduğunu söyleyen Yumaklı,"Çünkü yerel yönetimler bu vizyona, bu tempoya ayak uyduramadığında; bu kalkınmayı yerelde de o ülkenin ana temposuna uyduramıyorsunuz. İstanbul hele söz konusu olunca bütün dünyanın göz bebeği bir şehir, yapılan çalışmaları bir tarafa bırakın, mevcutların işte üzerlerine biliyorsunuz toprak döküp onları kapatmak sadece ve sadece görünmesin diye işte koca koca, uzun uzun perde bloklar yapıp çalışıyoruz demek. 5 senedir devam eden perde olur mu? Allah'tan şunu yapıyorlar. Haklarını yemeyelim, o reklam panolarını eskidikçe değiştiriyorlar. Ama o kadar. Dolayısıyla büyükşehirlerde, gerekse ilçelerde 'Türkiye Yüzyılı'na yakışır yönetimler, belediyecilik vizyonu AK Parti'nin hakkıdır" dedi.
Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.
Osmaniye'de bir yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarında bir tıra arkadan çarptı. Kazada otobüs şoförü hayatını kaybederken, 6 kişi yaralandı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda Cengiz Ünder'in ve Batshuayi'nin kaydettiği gollerle 2-0 yendi. Sarı-lacivertliler, averaj fazlasıyla liderliğini sürdürdü.
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ile Katar'ın başkenti Doha'da bir araya geldi. Görüşmede, esir takası, Gazze'deki gelişmeler, ateşkesin sağlanması ve kuşatmanın sona erdirilmesi konuları ele alındı.
Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de son haftalara damga vuran Cengiz Ünder uzak köşeye şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ünder'in golü kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Depremden en ağır hasarı alan ilçe olan Antakya'da mevcut belediye başkanı İzzettin Yılmaz'ın yerine İbrahim Naci Yapar aday gösterildi. İskenderun'da da Fatih Tosyalı'nın yerine Mehmet Dönmez aday olurken, Kırıkhan'da da mevcut isim Ayhan Yavuz'un yerine Ömer Erdal Çelik'in ismi açıklandı.
DEM Parti MYK, yerel seçimde çıkaracakları adayları belirlemek üzere bugün toplandı. Kulislere düşen bilgilere göre uzun süren tartışmalar sonucunda İstanbul ve Ankara aday çıkarma kararı alındı. Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yarın yapacağı basın toplantısında birçok kentin adaylarının isimlerini açıklayacak. İstanbul için Başak Demirtaş'ın Ankara için de Meral Danış Beştaş'ın ismi öne çıkıyor. Öte yandan Bolu ve Antalya'da da aday çıkarma kararı alındı.
Futbolu bırakan Eden Hazard, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Kendisinden daha iyi sadece bir futbolcu olduğunu söyleyen Belçikalı futbolcu, ''Benden daha iyi olan tek futbolcu Lionel Messi. Cristiano benden daha büyük bir futbolcu olabilir ama saf futbol anlamında benden iyi değil'' dedi.
Son Dakika › Güncel › Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?