Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Birliğimizin gücümüz olduğunu unutmamalıyız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Birliğimizin gücümüz olduğunu, bölündüğümüz zaman yok olacağımızı hiçbir zaman unutmamamız lazım." dedi.
Van'daki programları kapsamında Gürpınar ilçesine geçen Yumaklı, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, güçlü Türkiye'nin yolunun güçlü tarımdan geçtiğini söyledi.
Türkiye'nin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına tüm illerde vatandaşlarla bir araya geldiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:
"Gürpınar yüz ölçümü olarak Türkiye'nin en büyük ilçesi. Meralarıyla, varlıklarıyla, tarımsal üretim için son derece önemli bir ilçemiz. Geçmişe dönük baktığımda son 21 yılda buraya yaklaşık 3 milyar lira destek verildiğini gördüm. Bunlar yeterli mi? Değil elbette. Bizim daha çok çalışmamız lazım. Bizler 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' düsturuyla hareket ederek tüm vatandaşlarımızı kucaklıyor, refah ve huzurunu daha iyiye götürmek için çalışıyoruz. Bugün de bu umutlarımızı daha ileriye götürmek için Türkiye'de gitmediğimiz, dolaşmadığımız, halini hatırını sormadığımız hiçbir üretici bırakmama niyetindeyiz."
Yumaklı, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin önemine değinerek, "Birliğimizin gücümüz olduğunu, bölündüğümüz zaman yok olacağımızı hiçbir zaman unutmamamız lazım. O yüzden şu memleket için taş üstüne taş koymaya çalışan, üreten kim varsa başımızın üzerinde." diye konuştu.
Memleketin üretime ihtiyacının olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:
"Üretim rakamlarımızı artıracağız. Vatandaşımızın, memleketimize gelen turistlerin ihtiyacını göreceğiz ve ihraç edeceğiz. İhracattan elde edilen gelirler de size hizmet olarak geri dönecek. Buradan bir tek kardeşimizin bile göçmesini istemeyiz. Kendi atasının toprağında üretimini yapsın. Gençlerin, kadınların, aile işletmelerinin özellikle hayvancılık desteklerinden nasıl daha fazla faydalandığını hep birlikte göreceğiz. Bir iki hafta içerisinde yayınlanacak. Süreci başladı."
Milletin gönlünü fethetmeye çalıştıklarını belirten Yumaklı, gelecek seçimler için değil her zaman gelecek nesiller için çalıştıklarını ifade etti.
"Sulama tesislerini bir an önce hizmete sunmak için çalışıyoruz"
Bakan Yumaklı, daha sonra Gevaş ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçerek partililerle buluştu.
Merkezin önünde vatandaşlara hitap eden Yumaklı, ilçede İkizler Göleti'nin yapımının devam ettiğini belirtti.
Tarımsal üretimde sulamanın önemine değinen Yumaklı, "İklim değişikliğinden kaynaklı önümüzdeki günler bizi daha çok zorlayacak. O günlere hazır olma adına Gevaş'ta olduğu gibi muhtelif yerlerde yaptığımız sulama tesislerini hızlandırmak, bir an önce hizmete sunmak için çalışıyoruz. Kuşluk Göleti'nin ihalesi tamamlandı. Yapımına bir an önce başlanması için gerekli talimatları verdik. Dağyöre Göleti ile ilgili planlama çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımızın Yanıkçay Barajı ile ilgili çalışmaları tamamlandı. Takipçisi olacağız." diye konuştu.
Bakan Yumaklı'ya, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas eşlik etti.
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