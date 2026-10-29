Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı:

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- "Bugün bizlere düşen en temel sorumluluk, asırlık mirasımızdan aldığımız ilhamla ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır" "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temel sorumluluklarının Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşımak olduğunu belirterek, "Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yumaklı, NSosyal hesabından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, Cumhuriyet'in 103'üncü yıl dönümüne ulaşmanın gurur ve coşkusunu yaşadıklarını belirtti.

Milli Mücadele'nin en zorlu şartlarında imkansızlıklara boyun eğmeyen milletin, gösterdiği kahramanlıkla iradesine ve istikbaline asla zincir vurulamayacağını tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin mübarek kanlarıyla ıslanan bu topraklar ve onların bizlere emanet ettiği Cumhuriyet, milletimizin asırlık yürüyüşünün en sağlam teminatıdır. Bugün bizlere düşen en temel sorumluluk, asırlık mirasımızdan aldığımız ilhamla ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaktır. Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi gerçeğe dönüştürmek için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere vatanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yad ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı: - Son Dakika
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