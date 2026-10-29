Tarım ve Orman Bakanlığı 52 milyar 504 milyon lira hayvancılık desteği verecek

Tarım ve Orman Bakanlığı, gelecek yıl yetiştiricilere sağlayacağı 52 milyar 504 milyon lira destekle hayvancılıkta verim ve üretimde kalite artışı hedefliyor.

AA muhabirinin 2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre 2026 yılı tarımsal destekleme bütçesinin yıl sonuna kadar 167,6 milyar lirayı bulması bekleniyor. Destekleme bütçesi gelecek yıl bu yıla kıyasla yüzde 40,2 artarak 235 milyar liraya çıkarıldı.

Bu kapsamda, hayvancılığın verimliliği ve üretim kalitesinin artırılması amaçlanıyor. Hayvancılığa sağlanan desteğin bu yıl toplam 36 milyar 616 milyon liraya ulaşması, gelecek yıl ise yüzde 43,4 artışla 52 milyar 504 milyon lira olması planlandı.

2024-2026 Yıllarında Yapılacak Hayvancılık Desteklemelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile hayvancılıkta verimin artırılması, hayvan sağlığının korunması ve planlı üretim kapsamında belirlenen havzalar bazında üretimin artırılması hedeflenmişti.

2 yıl önceki karar, Resmi Gazete'nin 7 Eylül 2026 tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirildi.

Bu değişiklikle, embriyo transferi ve cinsiyeti belirli sperma uygulamalarından doğan buzağı ve malaklar, genomik test yaptırılan damızlık dişi buzağılar, göçer sevk kontrol noktasında ve hastalıktan ari işletmelerde doğan kuzu ve oğlaklarla mesleki yeterlilik belgeli toplayıcılar aracılığıyla satılan çiğ süt için ilave katsayılar getirildi.

Mera ıslahı çalışmaları devam ediyor

Hayvancılıkta kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanması ve meraların sürdürülebilir kullanımının sağlanması açısından mera ıslahı çalışmaları büyük önem taşıyor.

Bu kapsamda, mera tespit ve tahdit (sınır belirleme) çalışmalarının tamamlanmasının ardından meraların ot verimi ve kalitesinin geliştirilmesine yönelik ıslah uygulamaları sürdürülüyor.

Otlatmaya yardımcı yapıların inşasının da ıslah projelerine dahil edilerek mera ıslah çalışmalarının bütüncül bir çerçevede yürütülmesine önem veriliyor.

Veteriner aşılarının üretim kapasitesinin artırılması için Ankara'da Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yeni aşı üretim tesisi kurulmasına yönelik çalışmalara da devam ediliyor.

Üreticilere destekleme ödemeleri

Geçen yıl meydana gelen zirai don nedeniyle oluşan kayıpların telafisi için devlet destekli tarım sigortası bulunan üreticilere 23,1 milyar lira hasar tazminatı, 2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile 23,86 milyar lira destekleme ödemesi yapıldı.

Böylece zirai don kapsamında sigorta ve destekleme mekanizmaları yoluyla üreticilere yaklaşık 47 milyar lira kaynak aktarıldı.

Tarım sigortalarında bu yıl yapılan düzenlemelerle bitkisel ürünlerde don teminatına ilişkin devlet prim desteği yüzde 70'e çıkarıldı.

Kayısı, şeftali, nektarin, erik, elma, armut, ayva, kiraz ve vişnede "kış donu riski" genişletilmiş şekilde teminat kapsamına alındı. Söz konusu ürünlerde belirli verim kayıplarının karşılanmasına yönelik "Temel Sigorta Paketi" uygulamaya konuldu.

Öte yandan, 3 Ekim 2026 itibarıyla TARSİM kapsamında 2,25 milyon poliçe düzenlenerek 23,6 milyar lira devlet prim desteği sağlandı. 11,6 milyar lira da tazminat ödemesi yapıldı.